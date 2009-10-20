Sudan vizeyi kaldırıyor

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Sudan’dan, “Türklere vizeyi kaldırıyoruz” sözü aldı. Eker, 400 milyonluk pazarın kapısını Sudan’da açtıklarını söylerken, TUSKON Başkanı Rızanur Meral, “Afrika ile ticaret 3 yılda 3 kat rattı. Devlet kanatlardan getirdi, biz gol attık” dedi.



Sudan’ın başkenti Hartum’a, Türkiye İşadamları ve Sanayici Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rıza Nur Meral öncülüğündeki 105 işadamı ile giden Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, “Sudan’ı 400 milyonluk Afrika’nın giriş kapısı olarak değerlendiriyoruz. Son 3-4 yılda ticaret hacmimiz 4 kat, ihracatımız 3 kat arttı” dedi.



Bakan Eker, şunları söyledi: “Sudan’da 2 bini aşkın Türk işadamı ve 80 firmamız faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin Sudan’daki yatırımları 115 milyon dolar. Sudan’da 70 milyon hektar arazi ekilmeyi bekliyor. Serbest Ticaret Anlaşmalarını bir an önce yapmalıyız. Günün en önemli gelişmesi Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’in, ‘Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırıyoruz’ müjdesini vermesi. Türk işadamlarının Sudan’da yatırımlarını daha da artırabilmesi için ikametgah izninin kolaylaştırılması ve vize probleminin çözülmesi gerekiyor. Halk Bankası ile Ziraat Bankası yetkilileri Sudan’ı ziyaret etti. Özel bir finans kurumu da bu konuda yetkililerle görüşüyor. Para transferi, ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir aşama.”



18 milyar dolara çıktı



TUSKON Başkanı Rızanur Meral de, 2005 yılında Türkiye’nin Afrika ile ticaret hacminin 6 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi: “TUSKON, 2006’da başlattığı 4 dış ticaret köprüsüyle bu rakamın 18 milyar dolara çıkmasına katkı sağladı. 51 Afrika ülkesinden 3 bin Afrikalı işadamını Türkiye’ye getirdik. Devlet kanatlardan getirdi; golü atan oyuncu biz olduk.”arttı. Devlet kanatlardan getirdi, biz gol attık” dedi.



El Beşir: Türkler bizim kardeşimiz



Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Sudan’ın Türk vatandaşlarının ikinci ülkesi olduğunu belirterek, “Tüm Türk vatandaşlarına vizenin kaldırılması talimatı verdim. Türk vatandaşları, kardeşimiz. Tarım, su ve maden açısından zengin bir ülke olan Sudan’a Türk işadamlarını yatırıma bekliyoruz. Çinliler Afrika’ya Sudan üzerinden girdi. Bunu Türkiye’den de bekliyoruz.”