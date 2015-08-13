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Yaşam

Sudan ve Mısır'da aşırı sıcaklardan dolayı 21 kişi öldü

Mısır'ın Asyut ilinde güneş çarpması sonucu 350 kişi hastaneye kaldırıldı

13 Ağustos 2015 11:03

Sudan ve Mısır'da etkili olan sıcaklar nedeniyle dün 21 kişi hayatını kaybetti.

Sudan ve Mısır'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle dün 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan'ın Mısır sınırındaki Kuzey vilayetine bağlı Vadi Halfaya Sağlık Müdürü Saide Abdulvahhab, yerel bir kanala yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle dün ve önceki gün 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Abdulvahhab, 6 kişinin güneş çarpması sonucu getirildikleri hastanede, 3 kişinin şehir dışındaki açık alanda ve 4 kişinin de kentte güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun kronik hastalığı bulunanlar ve yaşlılardan oluştuğunu kaydeden Abdulvahhab, vatandaşlara dikey güneş ışınlarına maruz kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri önerisinde bulundu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle yetkililerin mesai saatlerini düşürdüğünü aktaran Abdulvahhab, çalışma saatlerinin 08.00 ila 10.00, akşam da 18.00-22.00'ye 
alındığını belirtti.

Sudan Eş-Şuruk televizyonunun haberine göre, dün ve önceki gün hava sıcaklığının 47-48 dereceye yükseldiği Vadi Halfaya'da yerel yönetim okulları 1 hafta kapatma kararı aldı.

 

350 kişiden 8'i öldü

 

Öte yandan Mısır'ın Asyut ilinde de güneş çarpması sonucu hastaneye kaldırılan 350 kişiden 8'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklama, Asyut Üniversite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı Tarık el-Cemmal'den geldi.

Cemmal, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hastanede her türlü gerekli önlemlerin alınması ve muhtemel hasta akınına karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini kaydetti.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar, cumartesi gününden beri ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e ulaştığını söyledi.

Abdulgaffar, ölenlerin çoğunun dikey güneş ışınlarına maruz kaldığını, bu ışınların özellikle yaşlılarda nefes darlığına yol açtığını belirtti.

Mısır'da bu ay başından itibaren sıcaklık Kahire'de 36-40, Luksor ve Asvan'da 45 , Akdenize kıyısı olan bölgelerde ise 30-35 derece arasında seyrediyor. Mısır Meteoroloji Ofisi, sıcak havanın bu ayın ortalarına kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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