-SUDAN, TÜRKİYE'NİN BÖLGESİNDE SÖZ SAHİBİ OLMASINI İSTİYOR ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Sudan Dışişleri Bakanı Ali Ahmed Karti, Türkiye'nin bölgesinde ve Ortadoğu'da tekrar söz sahibi olmasını, etkili ve güçlü bir konuma gelmesini temenni ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Karti AA'ya verdiği demeçte, Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi ilişkiler bulunduğuna işaret ederek, uluslararası arenada Türk yetkililerinin, daima Sudan'a destek verdiğini vurguladı. Türkiye'deki temasları sırasında bir çok bakan ve üst düzey yetkiliyle görüştüğünü belirten Karti, Türkiye'de gördüklerinden mutluluk duyduğunu kaydetti. Temasları sırasında Kızılay yetkilileriyle de görüştüğünü anlatan Karti, "Türk Kızılay'ının Sudan'da çok önemli işler yaptığı herkesin malumudur. Kızılay, birçok sağlık kuruluşuyla beraber Darfur bölgesinde hala Sudan halkına yardım ediyor" dedi. Yanlış haberlerden en çok etkilenen ülkelerin başında Sudan'ın geldiğini belirten Karti, bu bakımdan Anadolu Ajansı ile Sudan Haber Ajansı arasındaki işbirliğinin önemli olduğu söyledi. Ankara'daki temaslarının ardında İstanbul'a geçecek olan Karti, İstanbul'daki temasları çerçevesinde yarın da Türk işadamlarıyla biraraya gelecek.