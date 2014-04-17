Sudan kaçan iki kadın trenin altında kaldı

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde patlayan şehir şebeke suyundan kaçan iki kadın, demiryolundan geçmeye çalıştıkları sırada tren altında kalarak ağır yaralandı.

Kazım Karabekir Caddesi Doğu Garajı karşısında şehir şebeke su hattında meydana gelen patlama nedeniyle cadde sular altında kaldı.

Suyun tazyiki ile ağaçlar devrilirken, yayaların kullandığı Kesrik Köprüsü'nden geçemeyen yayalardan 54 yaşındaki Pakize Alpaslan ve 61 yaşındaki Salihe Tuncel, karşıya geçmek için tren yoluna çıktı.

Bu sırada Tatvan Elazığ seferini yapan DE 24 103 sefer sayılı yük treni, raylara çıkan iki kadına çarptı.

Trenin çarpmasıyla köprüden aşağı düşen Pakize Alpaslan ve Salihe Tuncel yaralandı. Tedavi altına alınan Alpaslan ve Tuncel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri küprüden düşen Pakize Alpaslan ile durumu daha ağır olan Salihe Tuncel'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Görgü tanığı Engin Yoğurtçu, Kazım Karabekir Caddesi Kesrik köprüsü altında aracı içersinde sel suyunun dinmesini beklediği sırada, köprüden bir kadının düştüğünü gördüğünü belirterek, "Tren siren çaldı çaldı. Vurduktan sonra biri düştü zaten, biri de tren rayının altında kaldı. Bir tanesi de benim arabamın önüne düştü zaten. Trenin altında kalana ne oldu bilmiyorum da, aşağıya düşenin durumu iyiydi herhalde" diye konuştu.