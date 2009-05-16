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Dünya

Sudan ile Çad arasında savaş rüzgarları

16 Mayıs 2009 01:20

Sudan, komşusu Çad'ı topraklarını bombalamak ve hava sahasını ihlal etmekle suçladı ve bunu savaş nedeni olarak nitelendirdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı protokol şefi Ali Yusuf Ahmed, Çad'ın topraklarına iki hava saldırısında bulunduğunu öne sürerek, saldırıda ölü veya yaralılar olduğunu belirtti.

Saldırıları savaş nedeni olarak nitelendiren Ahmed, "Sudan liderliği ve Sudan ordusu durumu değerlendiriyor. Sudan, topraklarını savunma hakkına sahiptir" diye konuştu.

Ahmed, bu açıklamanın hemen öncesinde de 3 Çad savaş uçağının sınırdan geçerek Sudan topraklarının 60 kilometre içinde ki El Geneina'ya doğru uçtuğunu söyledi.

Bu olayın yerel saatle sabah ve öğle sıralarında meydana geldiğini belirten Ahmed, bunun toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu ve tüm seçeneklerin değerlendirildiğini kaydetti.

Ahmed, olayla ilgili açıklama istemek üzere Çad Büyükelçisinin Sudan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Hartum'daki elçiliklerine konu hakkında bilgi verildiğini ifade etti.

Sudan ile Çad, bu ay başında Katar'ın başkenti Doha'da karşılıklı ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmadan iki gün sonra da Çad, Sudan'ı, topraklarına silahlı gruplar göndermekle suçlamıştı. Sudan ise bu suçlamayı reddetmişti.

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