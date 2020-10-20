"Sudan'da erkek çocukları din okullarında işkence görüyor, zincirleniyor, dövülüyor"

Sudan'da 'khalwas' olarak bilinen İslami okullarda erkek çocuklarının işence gördüğü, dövüldüğü ve zincirlendiği ortaya çıktı.

BBC'nin yaptığı araştırma, Sudan'da bulunan 'khalwa' adını alan İslami okullarda yaşları 5'e kadar inen erkek çocuklarının dövüldüğü, zincirlendiği ve işkence gördüğünü ortaya koydu. BBC Arapça muhabiri Fateh al-Rahman al-Hamdani, 18 ayını Sudan'daki 30 bin İslami okuldan bazılarını ziyaret ederek geçirdi.

Al-Hamdani, yaptığı araştırmalarda erkek çocuklarının kötü koşullarda, gerekli tıbbi yardım olmadan kaldığını; işkence gördüğün, dövüldüğünü ve zincirlendiğini tespit etti.

BBC'nin konuya ilişkin hazırladığı belgesele konuşan Mohamed Nader ve İsmail isimli iki kişi, küçük çocukların büyükler tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Mohamed, "Khalwa'larla ilgili en kötüsü tecavüz. Rızanıza karşı geliyorlar" dedi. BBC'ye konuşan Mohamed'in annesi ise "Çocuklarımızı din adamlarının onuruna kurban mı etmeliyiz?" dedi.

Kılık değiştiren gazetecilerle konuşan dini liderler, dayak ve işkencenin olduğunu doğruladı. Bir şeyh, "Pek çok okul zincirliyor, yalnızca ben değil" dedi.

BBC News Arabic'e konuşan Din İşleri Bakanlığı, okullardaki bu durumun inceleme altına alındığını söyledi ancak "Eski rejimin 30 yıldır yerleştirdiği problemin bir gecede çözmenin imkansız olduğunu" ekledi.