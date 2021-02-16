Sudan'da artan gıda fiyatlarına yönelik protestolar nedeniyle yedi bölgede OHAL ilan edildi

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Sudan'ın yedi bölgesinde artan gıda fiyatlarına karşı düzenlenen protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Darfur ve Kuzey Kordofan gibi bölgelerde onlarca şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve okullar kapatıldı. Protestolar sırasında binalar kundaklandı ve yağmanlandı. Bakkal ve süpermarketlerden gıda ürünleri çalındığı belirtildi.

2019'daki darbeyi gerçekleştiren cuntanın üyeleri ve sivil yönetimden oluşan iktidar, protestoların arkasında devrik lider Ömer el Beşir'in olduğuna inanıyor. Hükûmet, kısa süre önce Beşir'in partisinin üyelerinin yargılanması için emir vermişti.

Sudan'ın para birimi son aylarda dolara karşı değer kaybetmeye ve enflasyon yükselmeye devam etti.