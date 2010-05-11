T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Suda eriyen gelinlik!

Bilim adamları, özenle seçtikleri gelinlikleri zaten kalabalık olan gardıroplarında değil de kalplerinde saklamayı tercih eden gelinler için ''suda çözülür'' gelinlik y

11 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiltere'deki Sheffield Hallam Üniversitesinden bir grup bilim adamının, içeriğinde polivinil alkol kullandığı gelinlik, duşun altında kolaylıkla eriyip gidiyor ya da gündelik hayatta kullanılacak 5 parça kıyafete dönüştürülebiliyor.


 Düğünlerin ekonomik ve ekolojik götürüleriyle gerçek bir tüketim aracı olduğu günümüzde, modanın da hızla değiştiğini göz önünde tutan bilim adamlarının dönüştürülebilir kumaşlar kullanarak teknolojiyle sanatı bir  araya  getirdikleri gelinlik, sergide görücüye çıkarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24