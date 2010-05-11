Suda eriyen gelinlik!

T24-



Düğünlerin ekonomik ve ekolojik götürüleriyle gerçek bir tüketim aracı olduğu günümüzde, modanın da hızla değiştiğini göz önünde tutan bilim adamlarının dönüştürülebilir kumaşlar kullanarak teknolojiyle sanatı bir araya getirdikleri gelinlik, sergide görücüye çıkarılacak.