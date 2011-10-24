Suçun nedeni ekonomi

T24 - “Birlikte Güzel Yarınlara” adlı proje kapsamında cezaevindeki çocuklarla görüşen Doç. Dr. Yıldız, çocukları suça iten nedenleri araştırdı.



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özkan Yıldız, Gaziantep Cezaevi’ndeki 169 hükümlü ve tutuklu çocukla görüştü. Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında hazırlanan “Birlikte Güzel Yarınlara” projesi için Adalet Bakanlığı’ndan aldığı izinle cezaevindeki çocuklarla görüşen Doç. Dr. Yıldız, çocukları suça iten nedenlerin çok çeşitli olduğunu ancak ekonomik sebeplerin birinci sırada yer aldığını söyledi.

2008’de Pozantı Cezaevi’nde yaptığı araştırmaya benzer sonuçları Gaziantep’te de gözlemlediğini, hem çocukları hem de ergenleri suça iten koşullarda benzerlik tespit ettiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:



“Görüşme yaptığım çocukların tamamına yakınının erkek olması dikkati çekici. Ailelerin erkek çocuk yetiştirmedeki davranış kalıplarının değiştirilmesi yönünde birtakım çalışmalara ihtiyaç olduğunu gözlemledik.



Görüşme yaptığım çocuklar çok kolay bir şekilde suça karışmış ve kolay bir şekilde okuldan uzaklaştırılmış. Okullarını yarıda bırakan çocuklar tekrar okula dönmek istiyor. Bu konuda okul yönetimlerine ciddi görevler düşüyor.”



Yıldız, çocukların suçlarının genellikle hırsızlık, gasp, yaralama, çok az da olsa terör suçları, kız kaçırma ve uyuşturucu satışı olduğunu ifade etti. Yıldız, suça ilişkin kuramsal açıklamalarda genellikle biyolojik ve psikolojik yaklaşımlardan bahsedildiğini ancak son dönemlerde genç ve ergen suçluluğunda sosyo-ekonomik faktörlerin biyolojik ve psikolojik faktörlerin önüne geçtiğini gördüklerini ifade etti.



Görüşme yaptığı çocukların yetiştiği sosyal ortamların da çok tehlikeli ve riskli olduğunu söyleyen Yıldız, “Bu çocukların yakın akran ve akraba çevrelerinin suç işleyip cezaevinde kaldığı görüldü. Babası, dayısı, ağabeyi cezaevinde olan çok çocukla karşılaştık. Çocukların bu çevre dolayısıyla cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra cezaevine döndükleri görülüyor” diye konuştu.



Yıldız, cezaevindeki çocukların eğitim ve mesleki yeteneklerini geliştirmek, onların cezaevinden çıktıktan sonra takip edilmesini ve meslek edinmelerini sağlamak gerektiğine dikkati çekti. Cezaevinden çıkan çocuğun okul sistemine tekrar dönüşü yolunda da çalışmalar yapılması gerektiğini bildiren Yıldız, çocukları topluma kazandırmanın çok önemli olduğunu kaydetti. Yıldız, son dönemlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in dile getirdiği “Aile Destek Uzmanlık” projesinin acilen devreye girmesi gerektiğine inandığını belirtti.





