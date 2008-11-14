Suçum Arjantinli olmak

Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde 15 Ekim'de oynadığı ve 1-0 kaybettiği Şili maçının ardından, Arjantin Teknik Direktörü Alfio Basile görevinden istifa etmişti.





Basile'nin yerine ise Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevine getirilmişti. Maradona, göreve gelmesinin ardından birçok ülkede futbol oynayan Arjantinli futbolcuları izlemeye alacağını açıklamış ve milli takımda yeni isimlere şans vereceğini ifade etmişti. Maradona'nın bu açıklamısını ardından Beşiktaş kaptanı Matias Delgado'nun Arjantin Milli Takımı'nda forma giyebileceği gündeme gelmiş ve bu yönde haberler yapılmaya başlamıştı.



Delgado, son dönemde yaşanan bu gelişmeler ve kendisinin Arjantin Milli Takımı'nda oynayıp oynayamayacağı ile ilgili gerçekleri açıkladı.



Matias Delgado, ülkesinin milli takımında oynamasının çok zor olduğunu söylerken, oynadığı bölgede çok kaliteli ve dünyaca tanınan Arjantinli oyuncular olduğunu belirtti. Delgado şöyle konuştu:



"Maradona'nın göreve gelmesinin ardından benim Arjantin milli takımında oynayabileceğim ve Maradona'nın bana şans tanıyacağı gibi haberleri ben de okudum. Ama bunlar gerçeği yansıtmıyor. Maradona veya başka bir kişinin beni aradığı doğru değil. Zaten benim Arjantin Milli Takımı'nda oynamam çok zor. Çünkü benim oynadığım pozisyonda dünya yıldızı olarak sayabileceğimiz oyuncular var. Bana sıra gelmesi çok zor. Herhalde futbol hayatımın sonuna kadar milli takım formasını giyemem. Benim milli takımda oynama şansım geçmişte olduğu gibi bugün de sıfır. Takımın başına Maradona veya başka bir ismin geçmesi bu gerçeği değiştirmez. Marodana göreve geldikten sonra bir liste çıkardı. Bu listede Arjantin Milli Takımı için tercih edeceği 40'a yakın isim vardı. Benim adım o listede de yoktu."



Delgado, milli takım konusundaki en çarpıcı cümleyi ise açıklamasının son bölümünde kullandı. Tecrübeli futbolcu, milli takımda oynayıp oynamayacağını artık düşünmemeye çalıştığını belirterek, "Galiba benim tek suçum Arjantinli olmam. Eğer başka bir ülkede doğsaydım, o ülkenin milli takımında rahatlıkla forma giyebilirdim. Ama bu ifadem yanlış anlaşılmasın. Arjantinli olduğum için bir pişmanlğımı yok. Ancak benim ülkemde birçok yıldız futbolcu var ve bu durum benim milli takımda oynamamı imkansız hale getiriyor" dedi.





