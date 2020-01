Sucuk, salam ve sosiste kırmızı-beyaz et karışımı yasaklandı

Sucuk, salam ve sosiste "kırmızı ve beyaz et karışımı" bugün itibariyle yasaklandı. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, raflarda karışık ürün tespit edilirse, ilk etapta 11 bin 800 TL para cezası kesilecek.

Sucuk, salam, sosis gibi ürünlerde kırmızı ve beyaz et karışımı kaldırıldı. Et ve et ürünlerinde, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliği"ne uyum sürecinde son aşamaya gelindi.

SETBİR Başkanı: 250 milyon lira çöpe gidebilir

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Murat Yörük bakanlığın raflardan çekilecek ürünlerle ilgili ne yapılabileceği konusunda bilgi vermediğini ifade etti.

Yörük, "Düne kadar yeni tebliğe göre üretim yapmamız hukuksal açıdan imkânsızdı. Yürürlükte olan eski tebliğe göre üretim yapmamız isteniyordu. Üretici firmalar her ne kadar ‘tür karışımlı’ et üretimlerini azaltsa da tam anlamıyla bitiremedi. Bakanlık ise bir tek şunu söylüyor. O da raflarda ‘tür karışımlı’ ürün görürsem ceza keserim. Ama kalan ürünlerin ne yapılacağını söylemiyor. 250 milyon lira çöpe gitme tehlikesi ile karşı karşıya. Yeni tebliğe göre ürün hazırlayan firmalar olmuş olabilir. Onlar da paketlemeyi tebliğin yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne göre yapmak zorunda. Bu konuda sıkıntı olabilir. Çünkü yürürlükte zaten bir tebliğ vardı. Bu tebliğ dışında üretilecek bir ürün hukuki olmuyor. Bakanlık bu konuyu nasıl çözer bilemiyorum" dedi.

Hürriyet gazetesinde Burak Coşan'ın haberine göre, Murat Yörük, "AB'ye uyum çerçevesinde bu tebliği hazırladılar. ‘Tür karışımlarını’ engellediler. At ve eşek eti üretiminin önünü açtılar. Ancak Avrupa’da ‘tür karışımlı’ ürünler satılabiliyor. Türkiye’de ise türleri birbirine karıştırmak yasak. Yapılan denetimlerle oranları tam tespit edemeyince yasaklama yolunu seçtiler" diye konuştu.

'25 liralık sucuk 40 lira olabilir'

Getirilen tebliğden sonra et ürünlerinde fiyat artışı olacağına dikkat çeken Yörük, 25 liraya alınan bir sucuğun fiyatının 40 liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Artan fiyatlardan dolayı zincirleme olarak bir çok sektörün artıştan etkileneceğini kaydeden Yörük, “Kafelerde, restaurantlarda bu ürünleri kullanan herkes fiyat artışından etkilenecek. Bu tip kafelerde genellikle yüzde yüz dana eti ürünlerin ya da yüzde tavuk eti ürünler kullanılmıyordu. Ancak artık birini seçecekler. Bundan en çok vatandaş etkilenecek.

Bakanlık 12 bin lira ceza kesecek

Firmaların, "stoklarımızı eritmek için süre tanınmalı" taleplerine olumsuz yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bunun için tanınan üç aylık sürenin yeterli olduğunu savundu.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Bakanlık yetkilileri, "Tebliğ, 5 Aralık 2012’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu tebliğ ile firmalara stoklarını üretmek için 3 ay süre tanındı. Uyum süreci de sona erdi. Sürenin yeterli olmadığını söylemek haksızlık ve çarpıtma. İstenilen şekilde üretim yapmaları için firmaların tesislerinde herhangi bir değişiklik yapmaları gerekmiyordu. Üç ay içinde bir yandan stoklarını üretecek bir yandan da tebliğe uyun üretim yapacaklardı" dedi.

Denetimler etkin şekilde yapılacağını belirten yetkililer şunları söyledi:

"Raflarda karışık ürün tespit edilirse, ilk etapta 11 bin 800 TL para cezası kesilecek. Suç tekrarlanırsa, bakanlığın internet sitesinden firma tehşir edilecek. Daha büyük suçlarda, (ürüne at eti karıştırmak gibi) savcılığa suç duyurusunda bulunulacak ve üretimden men cezası verilebilecek."