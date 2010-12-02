-SUCUK BULUNAN ÇANTAYI ALDI PARA DOLU ÇANTAYI UNUTTU KAYSERİ (A.A) - 02.12.2010 - Kayseri Erkilet Havaalanı'nda dün uçağa binerken içinde 120 bin İsviçre Frangı bulunan çantasını unutan Tahsin Doğan'ın, uçağa binerken para dolu çanta yerine Kayseri sucuğu dolu çantayı aldığı ortaya çıktı. Kayseri'den İstanbul'a giderken Erkilet Havaalanı'nda el çantasını unutan Doğan (53), içinde 120 bin İsviçre Frangı, 7 cep telefonu, pasaport ve İsviçre'de oturma izin belgesi bulunan el çantasını teslim aldı. Kayseri Erkilet Havaalanı HAVAŞ İstasyon Müdürü Yunus Baltacı, yaptığı açıklamada, çantayı bulduktan sonra gerekli prosedürleri uyguladıklarını ve uçak İstanbul'a indiğinde yolcuyla irtibata geçildiğini söyledi. Baltacı, uçakla Kayseri'ye dönerek çantasını teslim alan Doğan'ın kendilerine teşekkür ettiğini belirtti. Doğan'ın enerji işiyle uğraştığını dile getiren Baltacı, şunları kaydetti: ''Doğan bize, son bekleme salonunda uçağın hareket saatini beklediğini, bu arada gelen anons üzerine içi sucuk dolu çantaları alarak uçağa bindiğini, bu sırada tansiyonu düştüğü için uçağa biner binmez uyuduğunu, çantayı bulan görevlilerin uçağa geldiği sırada da uyuduğu için olup bitenlerden haberinin bulunmadığını anlattı. Doğan, İstanbul'a inip de çantasını bulmayınca paniğe kapıldığını, ancak havaalanı yetkililerinin çantasının bulunduğunu haber vermesi üzerine rahatladığını kaydetti. 'Kayseri sucuğu dolu çantayı unutmadım ama para dolu çantamı unuttum' diye espri yaptı. Biz de yolcuya, emniyet yetkililerinin nezaretinde ve kamera kaydı altında, çantasını teslim ettik.''