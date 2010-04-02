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Yaşam

Sucuğa domuz eti karıştırmaya 6 bin lira ceza

Kırklareli'deki bir işletmeye, üretimini yaptıkları sucuklara domuz eti karıştırdığı iddiasıyla para cezası uygulandı.

02 Nisan 2010 03:00

T24 - Kırklareli'deki bir işletmeye, üretimini yaptıkları sucuklara domuz eti karıştırdığı iddiasıyla 5 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, sucuk imalatı yapan bir işletmede yaptıkları denetimde aldıkları numune sucukları analiz için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlı İstanbul'daki laboratuvara gönderdi. Yapılan tahlillerde sucuklarda domuz etine rastlandı.

Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü, bunun üzerine işletmeye 5 bin 700 lira para cezası uyguladı ve üretim haklarını geri aldı.

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