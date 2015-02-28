"Suçu Elif Çakır'a atıp 'devlet erkânı suçsuz' demeye çalışıyorlar"

Eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı'nın avukatı Sami Selçuk, Kabataş’ta başörtülü kadına saldırı ile ilgili avukat Fidel Okan’ın açıklamalarının savunma içgüdüsüyle’ yapıldığını söyledi. Gazeteci Elif Çakır’ın suçlanmasının büyük fotoğrafı gizleme amaçlı olduğunu savunan Selçuk, 'Devlet erkânı yanıltıldı’ demeye çalışıyorlar' ifadesini kullandı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Kabataş’ta, başörtülü ve 6 aylık bebeği olan bir kadını, deri eldivenli 80-100 kişilik grubun dövdüğü ve üzerlerine idrarlarını yaptığı iddiasının önde gelen savunucularından gazeteci Elif Çakır’ın o dönemdeki avukatlarından Fidel Okan, “‘Kabataş gelini’ olarak bilinen kişiye dava açılmalıydı. İsmet Berkan gibi gazetecilerin de olay üzerinden kişisel şovlarını yaptığını düşünüyorum. Hikâye çarpıtılarak da bu noktaya taşındı” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Okan, “Kabataş’ta öne sürüldüğü gibi bir olay yaşanmadığı” açıklamasında bulundu. Okan, “Neden bu zamana kadar konuşmadınız” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gezi sürecine başında müdahil olmadım. Şimdi tartışma konusu oldu ve yeni ciddi bilgilere ulaştım.”

Okan, “Olayın yalan olduğunu bildikleri halde sahiplenen devlet erkânı aklanmaya mı çalışılıyor” sorusunu yanıtsız bıraktı. Elif Çakır henüz bir açıklama yapmadı.

Selçuk: Büyük fotoğraf gizleniyor

Fidel Okan’ın açıklamalarını değerlendiren Eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı'nın avukatı Sami Selçuk ise, “Bu itirafın altında da bir savunma içgüdüsü bulunuyor. Bütün suçu Elif Çakır’a atıp büyük fotoğrafı gizleme çabası bu. Avukat aslında, ‘bütün suçlu Elif Çakır’ demek istiyor. ‘Çakır, olayı o kadar abarttı ki devlet erkânı yanıldı’ demeye çalışıyorlar” yorumunda bulundu.