

Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonla ilgili YeniŞafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, operasyonda gözaltına alınanlara "suçu Başbakan'a atın, sizi kurtaralım" şeklinde telkinde bulunduğu yönünde bir duyum aldığını söyledi.

Habertürk TV'de Ece Üner'e konuşan Yenişafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'den operasyonla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Selvi, operasyonda gözaltına alınanlara "suçu Başbakan'a atın, sizi kurtaralım" şeklinde telkinde bulunduğu yönünde bir duyum aldığını söyledi.

'Suçu Başbakan'a atın, sizi kurtaralım'

Abdülkadir Selvi, Başbakan’ın bakanlara “istifa edin” şeklinde telkini olup olmadığıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

Onu bilmiyorum. Bende şöyle bir duyum var. 17 Aralık’ta gözaltına alındıktan sonra özellikle bakan çocuklarına ve gözaltındaki şahıslara İstanbul Emniyeti’ndeki sorguları sırasında “biz Başbakan’ın talimatıyla yaptık, Başbakan bize böyle talimat verdiği için bu imar değişikliklerini yaptık” şeklinde ifade verin biz sizi kurtaralım şeklinde telkinlerin olduğunu biliyorum.

Bilmiyorum onu mu kastediyor sayın bakan ama, Başbakan böyle telkinde bulunacak olsaydı herhalde 17 Aralık günü saat 07:30’da canlı yayına çıkardı, o bakanları azlettim derdi ve bundan da siyasi olarak prim toplardı.

Başbakan onun yerine, “bakalım her şey bir anlaşılsın ondan sonra değişiklik olur” yolunu ihtiyar etti. Hatta bu bakanları sırtında taşıdığı için de 10 gündür eleştiriliyor, 10 gündür de yıpranıyor. Bunu yapan Başbakan neden bunları söylesin."