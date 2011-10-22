-Suçsuzluğu 30 yıl sonra anlaşıldı NEW ORLEANS (A.A) - 21.10.2011 - ABD'nin Louisiana eyalet hapishanesinde tecavüz suçlamasıyla yaklaşık 30 yılını parmaklıklar ardında geçiren mahkum, geçen ay yapılan DNA testiyle suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldı. Henry James adlı mahkumun, bölge savcıları ve avukatlarının birlikte çalışması sonucu, DNA testiyle masum insanların suçsuz yere hapis yatmasını önleyen ''Masumiyet Projesi'' kapsamında yapılan test ve araştırmalarda suçsuzluğunun anlaşılmasıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Henry James, kendisini mahkum eden yargıç Henry G. Sullivan'ın emekli olmasından bir gün sonra serbest bırakıldı. ''Masumiyet Projesi'' yetkilileri, yaptıkları açıklamada, James'in, Louisiana eyaletinde DNA testiyle aklanması en uzun süren mahkum olduğunu ifade etti. Henry James'in avukatlarından Paul Killebrew de müvekkilinin çok mutlu olduğunu belirterek, ''Henry, ailesini görüp vakit geçirebileceği için çok heyecanlı, bölge hukuk bürosuna DNA testi sonuçları için kararlı ve doğru şekilde hareket ettiği için minnettar'' dedi. 50 yaşındaki Henry James, 1982 yılında Westwego'da bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edilmişti.