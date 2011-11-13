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Suçlular bayramda yakalandı İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2011 12:26

-Suçlular bayramda yakalandı İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - Kurban Bayramı'nda hakkında arama emri olan 505 kişi, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği verilerinden derlenen bilgiye göre, hakkında arama emri bulunan kişilerin özellikle bayramlarda alış veriş yapacakları, aile ve akraba ziyaretlerinde bulunacakları, kabir ziyareti gerçekleştirecekleri öngörüsüyle, büro amirliği ekipleri tedbir aldı. Bu çerçevede, kurban bayramı süresince İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 505 kişi yakalandı.  Hakkında ''insan kaçakçılığı'' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir zanlı, bayramda Malatya'ya gideceği için önlem alan ekiplerce gözaltına alındı. ''Resmi belgede sahtecilik'' suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan başka bir zanlı da, sevgilisinin evinin belirlenmesi ve burada önlem alınması üzerine bayramda yakalandı. Geçen yıl da kurban bayramında 408 kişinin yakalandığı belirtildi.

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