Suçlu yine medya

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, enkazın bulunmasından sonra yaptığı açıklamada, 'Olayın şu anki mağdurlarından bir ses çıkmazken, bazı medya çevrelerinin olaya böyle yaklaşması bizi üzmüştür' dedi.





'Aramalar İHA muhabiri bulunana kadar sürecek'



İsmail Güneş'in bulunması için arama çalışması devam ediyor. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi kazanın duyulduğu andan başlayarak devletimizin bütün imkanları seferber edilmiştir. Bu çerçevede İçişleri Bakanı'mı bizzat kaza akşamı Kahramanmaraş, Göksun'a göndermek suretiyle, Sağlık, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet ve Sivil kurumlarımızın gayretli çalışmalarına hepimiz şahit olduk.



Bölgenin çetin hava koşullarını burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen arama ve kurtarma çalışmaları olağanüstü gayretlerle sürdürülmüştür. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen çalışmaları sürdüren 2 bini aşkın Mehmetçiğimize, polisimize, köy korucularımıza, halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



'Arama çalışmalarında eksik varsa tespit edilecek'



Tüm insanüstü gayretlerimize rağmen arama kurtarma çalışmasının arzu edilen neticeye ulaşamadığı da, daha hızlı bulmak anlamında söylüyorum, tüm aşamaların, varsa ihmal ve eksiklerin araştırılması için yetkili birimlerimize talimat verdim. Devletimizin bu çeşit olabilecek olaylarda kabiliyetinin artırılması, varsa yapılacak ilave tedbirlerin eklenmesi için Meclis Araştırması Önergesi sunuyoruz.



Bizzat Kahramanmaraş'a giderek bilgi aldım. Devletimizin tüm kurumları, BBP camiası, gönüllü vatandaşlarımız arasında uyumlu bir çalışma oldu. BBP camiasına, ailelere, özellikle kendi ailesine, Muhsin Bey'in kayınbiraderinin partimden milletvekili olması, Muhsin Bey'in ailesinin sağduyulu yaklaşımı her türla taktirin üstünderi. Biz bu olayla birlikte dayanışma ruhunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.



Medyaya yüklendi



Üzülerek belirtmek isterim ki kurtarma çalışmaları aşamasında bilgi vermeye çalışan basın kuruluşlarımızdan bir kısmı insani olarak yeterli duyarlılığı göstermemiştir. Yine de duyarlılık gösterenlere teşekkür ederim. Hatırlarsanız yakın zamanda Hollanda'da bir kaza olmuştu. Kaç gün geçti oradaki yetkililer teknik bir açıklama yapmadılar. Ne için? Çünkü bütün teknik çalışmalar bitecek ki, doğrular açıklansın, değerlendirmeler doğru yapılsın. Aslı astarı olmayan değerlendirme yapmak insanımızın olaya bakışını yanlış değerlendirmesine yol açar. Bunları ortadan kaldırmak lazım. Bu tür olaylar siyasi ranta dönüştürülmemeli. Bunun gayreti içinde olmak bizleri üzüyor. Olayın şu anki mağdurlarından bu tür bir ses çıkmazken, bazı medya çevrelerinin olaya böyle yaklaşması bizi üzmüştür.



Bizler kaza ve kadere inanmış bir inancın mensuplarıyız. Ölüm kimi nerede yakalayacak belli değildir. Öldüğümüzde milletimizin gönüllerinde bıraktığımız izlerle anılacağız. Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış sözündeki gibi. Öldükten sonra onu iyi anmak değil, yaşamında nasıl davrandınız. Muhsin Bey, her zaman bir er kişi olarak anılacaktır. Farklı partilerde olsak da kardeşimiz, dostumuz birisidir.



Bir kez daha ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum.



Ceneze töreni salı günü olabilir



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenaze töreni salı günü yapılabileceği öğrenildi.

