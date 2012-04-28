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'Suçlu olsa da çocuğa ‘sanık’ demeyin'

Yargıtay, mahkemenin 'suça sürüklenen çocuk' ifadesi yerine 'sanık' demesi üzerine kararı bozdu

28 Nisan 2012 13:49

Yargıtay, hırsızlık suçundan yargılanan çocuk hakkında duruşma ve kararda ‘suça sürüklenen çocuk’ yerine ‘sanık’ ifadesini kullanan mahkemenin kararını bozdu.

Kayseri 4. Asliye Ceza Mahkemesi, cep telefonu hırsızlığından 1 yıl ceza alan 16 yaşındaki D.N. için hem duruşmada hem de karar başlığında suça sürüklenen çocuk ifadesi yerine ‘sanık’ ifadesini kullandı. Telefon görüşmesi yapmak istediğini söyleyerek aldığı cep telefonunu geri vermeyince ‘hırsızlık’tan yargılanan D.N. isimli çocuk bu suçlamayla mahkûm edildi. Temyiz edilen karar, Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nde görüşüldü. Daire suç işlemiş bile olsa yargılanan kişinin bir çocuk olduğunu hatırlatarak mahkemenin bu kararını bozdu. Eylemin hırsızlık olmadığı tespitini yapan Yargıtay, suçtan zarar gören F.R.’nin cep telefonunu kendi rızasıyla çocuğa vermesine dikkat çekti.


'Güveni kötüye kullanmak'


Cep telefonunu geri alamaması nedeniyle hırsızlık değil “güveni kötüye kullanmak” suçunun oluştuğu görüşünü açıkladı. F.R.’nin cep telefonunun zilyetliğini (fiili hakimiyetini) bir süreliğine de olsa suça sürüklenen çocuğa vermesi nedeniyle hırsızlık eyleminden söz edilemeyeceği vurgulandı. Ayrıca ceza indirimi yapılırken çocuğun 16 yaşında olduğu dikkate alınmadan üçte iki oranında indirim yapılması da bozma gerekçesi yapıldı.

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