Suçlu bebeğinizin saçları değil aslında reflü

Hamileyken bebeğin saçlarından dolayı midesinin yandığını düşünenler yanılıyor. Aslında mideyi yakan bebeğin saçı değil reflü! Hamilelik sona erdiğinde ise bu rahatsızlık yüzde 99 geçiyor.



İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavi Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada hamilelikteki mide yanmalarının reflü kaynaklı olduğunu anlatıyor.



Hamilelik reflüsüne bağlı şikâyetler, halk arasında 'bebeğin saçı çıkıyor' diye yorumlanıyor, değil mi?



Hamilelik reflüsünde oluşan şikâyetler, diğer reflü hastalarında olandan farklı değildir. Ama nedense halk arasında suç, bebeğe yükleniyor. Oysa şikâyetlerin, bebeğin saçının çıkmasıyla hiçbir alakası yok. Hamilelik; hem büyümekte olan rahmin karın içi basıncını artırmasından, hem de özel bir hormonal durum sonucunda alt yutma borusu büzücüsünü gevşetmesinden dolayı reflüye yol açar. Tüm hamilelerin üçte ikisi, hamileliklerinin ikinci ve daha sıklıkla son üç ayında reflü şikâyetlerinden yakınır. Standart reflü ilaçlarını ise hamilelerin kullanması yasaktır. Ama bazı yöntemlerle, hamileyken ciddi reflüsü olan kadınları rahatlatabiliyoruz. Hamilelik reflüsü aslında bir hastalık olarak kabul edilmez ve doğumdan sonra yüzde 99 olasılıkla tamamen geçer. Ancak hamilelik öncesinde ciddi reflüsü olan bir kadının hamile kaldığındaki şikâyetleri; temel anti-reflü ilaçlarını da kullanamadığı için, 'tahammül ötesi' ciddiyete çıkabiliyor.



Hamilelerde reflü için ameliyat yapılabilir mi?



Kesinlikle hayır! Hamilelik reflüsü zaten kendini sınırlayan bir durum olduğu için, hamilelere anti-reflü ameliyatı yapılamaz. İleride çocuk sahibi olmayı düşünen ve zaten ciddi reflü sıkıntısı bulunan genç kadınlara anti-reflü girişimler ise tabii ki yapılabilir. Bu sayede ilerideki muhtemel bir hamilelik dönemi çok daha az sıkıntılı geçirilebilir.



Ne yersek, nasıl yaşarsak, neye dikkat edersek reflü hastalığına yakalanmayız?



Maalesef şişmanlamamanın dışında reflü hastası olmamamız için yapabileceğimiz bir şey yok. Zannedildiği gibi asitli yiyeceklerden kaçınarak ya da birtakım önlem veya diyetlerle reflü hastası olmamızı engelleyemeyiz. Çünkü reflü mekanik bir bozukluk sonucu oluşur ve bunun engellenme şansı yoktur. Öte yandan zaten reflüsü olan birinde belli diyetler ve yaşam tarzı değişiklikleri şikâyetlerin azalmasına tabii ki yardımcı olacaktır.



Tanı bir günde konulur



Reflü tanısı nasıl konuluyor?



Sistematik bir hasta hikâyesi ve muayenenin ardından kesin tanı için ilk yapılması gereken endoskopidir. Yutma borusu alt ucunda endoskopik olarak bariz tahribat gözlenmesi reflü için en kesin tanı kriteridir. Bazı olgularda endoskopide hiçbir reflü bulgusu ve tahriş görülmeyebilir. Hastanın şikâyetlerinin reflüyü düşündürdüğü, fakat buna karşın endoskopide net tanı almayan olgularda ise; PHmetre, manometre gibi ikinci aşama testler tanı için zorunlu olurlar ve bir gün içinde yüzde 100 doğru tanı koyulabilir.

