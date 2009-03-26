Suçlamaların odak noktası darbe planları

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Türkiye'de darbe planları sivil mahkemelerde ilk kez yargılanacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 19'u tutuklu 56 sanığın suçlandığı 2. Ergenekon iddianamesini kabul etti. İddianamenin odak noktasını darbe girişimleri oluşturdu. Buna göre, ilk adımda dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün istifa ettirilip yerine Aytaç Yalman, Kara Kuvvetleri'ne de Yaşar Büyükanıt yerine dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur getiririlecek, ardından AKP Hükümeti iktidardan uzaklaştırılacaktı. İddiananemede örgüt yöneticisi olduğu ileri sürülen Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’un yanı sıra 13 sanık TBMM’yi, Anayasal düzeni ve hükümeti yıkmaya teşebbüsle suçlandı.İkinci iddianamedeki en ağır suçlamayı oluşturan darbe hazırlığına ilişkin iddianın temel dayanaklarından birisi, emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un evinde bulunduğu belirtilen bir CD oldu. Tolon'a atfedilen CD'de yer alan “Operasyon” isimli dosyada, planlanan darbe adımlarının detaylı olarak yer aldığı ileri sürüldü.Söz konusu CD’de yer alan bilgilere göre, planlanan darbenin ilk adımı TSK'da yapılacaktı. İddianamede içeriği anlatılan CD'deki plana göre AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra TSK komuta kademesindeki bazı generaller arasında belirginleşen darbe eğilimlerine karşı net bir tavır sergileyen dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök istifa ettirilerecek, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman getirilecekti. CD'de, o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı devralmaya hazırlanan Yaşar Büyükanıt'ın yerine de, darbe planlarında adı en öne çıkan isim olan dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un getirilmesinin planlandığı bilgisinin yer aldığı iddianamede dile getirildi.İddianame ayrıca Hurşit Tolon'un askeri müdahaleye karşı olduğunu düşündüğü Yaşar Büyükanıt'ın ailesi, akrabaları, özel hayatı hatta hastalıklarını kaydederek kendisini yıpratmak için kullanmayı planladığı iddiasına yer verildi.Cumhuriyet savcıları Ercan Şafak, Mehmet Ali Pekgüzel, Fikret Seçen, Mehmet Murat Yönder, Nihat Taşkın ve Zekeriya Öz tarafından hazırlanan iddianamede "Cumhuriyet Çalışma Grubu" kurulduğu iddia edildi. Uygulamaya konulduğu ileri sürülen darbe planlarına ilişkin bu grubun yaptığı iddia edilen çalışmalar da 15 madde halinde sıralandı.Bu maddeler arasında sanıkların "Hilmi Özkök’ün istifası talebini içeren kendileri tarafından kaleme alınmış mektupları, muvazzaf askerler tarafından hazırlanmış görüntüsü verilerek Hilmi Özkök’e gönderilmek suretiyle onu baskı altına almaya çalıştıkları" iddiası ilk sırada yer aldı.İşte, darbe hazırlığına ilişkin olarak Hurşit Tolon'un evinde bulunduğu belirtilen doküman konusunda iddianamede yer alan bölüm...