Suçlamaların odak noktası darbe planları





TSK’da büyük operasyon



“Operasyon” isimli word dosyasında, Türk silahlı Kuvvetlerinde Büyük Operasyon başlığı altında; Yüksek Askeri şuranın ağustos ayındaki toplantısından önce, aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, Org. Hurşit Tolon, Org. Fevzi Türkeri, Org. Oktar Ataman, emekli Org. Çetin Doğan ve bazı generallerin Ankara da bir toplantı yaptığı, bu toplantıda önce Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ü istifa ettirmek, daha sonra da AKP iktidarını düşürmek amacıyla bir strateji belirledikleri ve bu stratejilerini uygulamaya koydukları tespit edildi.

Plan gereği öncelikle Genelkurmay başkanı Org. Hilmi Özkök’ün istifa ettirilip yerine Org Aytaç Yalman getirilecekti. Özkök istifa ettirilemez ise söz konusu stratejinin uygulanmasının mümkün olmayacağı, bu nedenle Hilmi ÖZKÖK’ün istifa ettirilmesi için tüm çabaların gösterilmesi gerektiği belirtildi.



6 ayda hedefe ulaşılacak



Altı aylık bir sürede amacına ulaşması düşünülen planın ana hatları ile,



01 -AKP hükümetinin irticai faaliyetlerinin gerekçe gösterilerek halkın sivil toplum örgütleri ile harekete geçirilmesi gerektiği, sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilmesi amacıyla da,

a- Laiklik konusunda hassasiyeti bilinen tüm sivil toplum kuruluşları ile irtibat kurularak harekete geçmelerinin sağlanması gerektiği, bu sivil toplum örgütleri ile irtibatı düşük rütbedeki subayların sağlaması gerektiği,

b- Sivil toplum örgütlerinin AKP iktidarının uygulamalarını protesto etmelerinin sağlanması gerektiği, böylece Başbakanın ve irticai basının sertleşeceği, ortaya çıkacak bu ortamın bilinen amaçlar doğrultusunda kullanılmasının mümkün olabileceği, yapılacak gösterilerin AKP il yada ilçe binaları önünde gerçekleştirilmesi gerektiği,

c-Yapılacak tüm faaliyetlerde AKP iktidarının şeriat esaslarına dayanan bir devlet kurmak istediğinin vurgulanacağı,

d-Kamu kuruluşları içerisinde TSK ile dirsek temasında olan yöneticilerin, AKP iktidarının uygulamaları (Kadrolaşma) aleyhine konuşmalarının sağlanması gerektiği,

e-Kamu kuruluşlarında AKP yanlıları tarafından gerçekleştirilen irtica ve yolsuzluk uygulamalarının takip edilmesi gerektiği,

f- Genelkurmay karargahına askeri personel ve vatandaş imzalarıyla tüm illerden çok sayıda mektup gönderilerek, TSK nın AKP iktidarı karşısında hareket alanı kazanmasının sağlanması gerektiği,

2- İrticai faaliyetler konusunda basının harekete geçirilmesi için, çeşitli kaynaklardan karargaha intikal eden bilgilerin basına aktarılması ve böylece kamuoyu oluşturulmasının zorunluluğu,

3- Bu faaliyetlerin gizlilik içerisinde yürütülmesi gerektiği ve bu nedenle mümkün olduğu kadar kurye kullanılması zarureti belirtilmiştir.

Söz konusu toplantıda özellikle Hilmi ÖZKÖK’ün istifa ettirilmesinin esas amaç olarak belirlendiği, Hilmi ÖZKÖK istifa ettirildikten sonra Aytaç YALMAN’ın Genelkurmay başkanı olacağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ise Org Yaşar BÜYÜKANIT yerine, Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR’un getirilmesi için yoğun çaba harcanacağı, fakat “MAKAM” eleştirilerine meydan vermemek için de Aytaç YALMAN’ın Ağustos ayında görevi bırakması gerektiğinin kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.



DEĞERLENDİRME



Mehmet Şener ERUYGUR ve Ahmet Hurşit TOLON’dan darbe planları ve darbe teşebbüsü ile ilgili delil mahiyetinde dokümanlar ele geçirilmiştir. Tüm belgeler incelendiğinde, şüpheliler Mehmet Şener ERUYGUR ve Hurşit TOLON’un görev yaptıkları dönemde, mevcut hükumeti silah zoru ile devirip devlet idaresini ele geçirmek için planlar yaptıkları ve bu planlarını uygulamaya koydukları, fakat Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ün demokratik tutum ve davranışlarından dolayı kendileri için çok ciddi bir engel olduğunu düşündükleri ve öncelikli plan olarak Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK’ü istifa ettirmeyi daha sonra, Aytaç YALMAN’ın geçici olarak Genelkurmay Başkanlığına getirmeyi kısa bir süre sonra Aytaç YALMAN’ın da görevi bırakmasının sağlanarak, ERGNEKON terör örgütü yöneticisi şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’un KKK na , Mehmet Şener ERUYGUR’un ise Genelkurmay Başkanlığına getirmeyi planlandıkları,bu amaçla Hilmi ÖZKÖK’ün istifa ettirilmesi için ciddi çalışmalar başlattıkları tespit edilmiştir.



Özellikle, Şener Eruygur‘un, komutanlığını yaptığı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde,darbe çalışmaları için ekip oluşturulduğu,teknik dinlemelerin başına Albay Hasan Atilla Uğur ile İstihbarat Daire Başkanlığına Levent Ersöz’ün getirildiği, darbe öncesi bilgi toplama işlemlerini ve özellikle Bakan ,milletvekilleri ve üst düzey bürokrat ve yargı organı mensupları ile bazı kamu görevlileri ile ilgili kişisel bilgilerin bu örgüt üyeleri vasıtasıyla toplandığı belirlenmiştir.

Şüpheliler Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’un ,yöneticisi oldukları Ergenekon terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladıkları darbeyi, TSK bünyesinde emir ve komuta zinciri altında yapabilmek için, öncelikle dönemin HKK İbrahim Fırtına, KKK Aytaç Yalman ve DKK Özden Örnek ile temasa geçtikleri,bu kişilerin hükumete muhtıra verilmesi ve darbe yapılması yönündeki kendilerine yakın düşüncelerini değerlendirerek ve onları iktidarda bulunan AKP ‘nin ülkeyi geriye götürdüğünü,Cumhuriyetin en önemli unsuru olan laikliği ortadan kaldıracak uygulamalara gittiklerini, bu amaçla kadrolaştıkları yönündeki örgütün belirlediği söylemleri kullanarak,onları ülkede darbe yapılmasından başka çare yok yönündeki düşünceye ikna ettikleri ve kendilerine engel olacağını bildikleri Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ü istifaya zorlamaya çalıştıkları ve bu amaçla bir araya gelerek stratejiler geliştirdikleri,hatta kendilerinin belirledikleri yöntemleri uygulamaya karşı çıkması halinde Kuvvet Komutanları olarak istifa edeceklerini ve ülkeyi kaosa sürükleyeceklerini belirterek Hilmi Özkök’e istifa etmesi yönünde baskı yaptıkları belirlenmiştir.



4 darbe planı



Şüphelilerden ele geçirilen dijital verilerdeki bilgilerden ,şüpheli Şener Eruygur’un Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde “cumhuriyet çalışma gurubu” ismiyle darbe hazırlıklarını planlayan ve organize eden muvazzaf askerlerden oluşan bir gurup kurduğu,Ergenekon terör örgütünün tespit ettiği hedefler doğrultusunda hareket eden bu gurubun ,darbe öncesi ve darbe sonrası yapılacaklar için “SARIKIZ”, “AYIŞIĞI”, “YAKAMOZ ve “ELDİVEN” kod isimli (4) ayrı darbe planı hazırladıkları anlaşılmıştır.

Söz konusu darbe planları incelendiğinde, “SARIKIZ” kod adlı darbe planının, darbe öncesi ülkede darbe zemini oluşturmak için yapılması gereken faaliyetleri “AYIŞIĞI” ve YAKAMOZ” kod isimli darbe planlarının darbenin bizzat aktif olarak nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği yönünde çalışmaları, “ELDİVEN” kod isimli darbe planının ise darbe sonrası yapılacak faaliyetleri kapsadığı tespit edilmiştir.





Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden ÖRNEK tarafından kaleme alındığı anlaşılan günlük notlarında yer alan Sarıkız kod adlı darbe planı çerçevesinde, basının ele geçirilmesi, Üniversite öğrencilerinin sokağa dökülmesi, Sendikalarla birlikte hareket edilmesi, sokaklara afiş asılması, Dernekler ile temasa geçip Hükumet aleyhine teşvik edilmesi ve tüm bu olayların yurt çapında gerçekleştirilmesinin hedeflendiği görülmüştür.

HKK İbrahim Fırtına’nın, CÇG’nin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaptığı ve çalışmaların yönlendirilmesi ile ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunduğu ortaya koyan dijital dokümanlar Şener Eruygur’dan ele geçirilmiştir.



Dönemin Kuvvet Komutanları Aytaç Yalman, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına ‘nın, yukarıda açıkça izah edildiği üzere, görev yaptıkları dönemde “askeri müdahaleye zemin hazırlama”yönünde diğer şüpheliler ile birlikte hazırlanan plan ve eylemlere iştirak ettikleri,ancak,2004 yılı Ağustos ayında Mehmet Şener Eruygur’un emekli olmasına müteakip,bu yönde herhangi bir çalışma ve eylemleri tespit edilemediğinden,adı geçenlerin bu döneme ilişkin eylemleri ile ilgili soruşturma evrakı tefrik edilmiştir.



Şener ERUYGUR’un Genel Başkanlığını yaptığı ADD genel merkezinde ele geçirilen dijital verilerde “AYIŞIĞI ÇÖZÜM” isimli word dosyasında, , “Ayışığı ve Yakamoz olarak adlandırılan darbe palanını uygulayanlar deşifre olur da dağıtılırsa, planın aynen devam ettirilmesi, sekteye uğramaması için oluşturulacak ve gizli tutulacak ikinci bir yapılanma”dan söz edildiği,ayrıca C.Ç.G yapılanması içerisinde yer alan Şüpheli Hasan Atilla UĞUR’dan ele geçirilen dokümanlarda, askeri müdahalenin gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmaların,C.Ç.G’nin deşifre olması halinde TSK bünyesinde ikinci bir ekip oluşturulması gerektiği belirtilerek,bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü anlatılmaktadır.



Ancak,şüpheliler Mehmet Şener Eruygur ve Ahmet Hurşit Tolon,’un görev yaptıkları dönemdeki eylemlerine, TSK’deki görevleri sona erdikten sonrada Ergenekon terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda devam ettikleri ,

Bu cümleden olarak;



Şüpheli Mehmet Şener Eruygur’un;



1- Örgütün “sivil toplum kuruluşlarını yönetme ve yönlendirme”stratejisine uygun olarak ADD(Atatürkçü Düşünce Derneği) ‘nin başına geçtiği ve başkanlığını yaptığı dönemde katıldıkları mitinglerde,dernek mensuplarına ‘ordu göreve’ pankartları taşıtarak,askeri müdahaleye zemin oluşturmaya çalıştığı,

2- Askerlik mesleğinden emekli olduktan sonraki dönemde de örgüt yöneticisi sanık İlhan Selçuk ‘un koordinasyonundaki gizli toplantılara iştirak ettiği,

3-Yukarıda tafsilatlı olarak izah edildiği üzere,örgütün stratejisine uygun bir çok dernek ve platformların yönetimine girerek,bu oluşumları örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı,bu çalışmaları sırasında örgüt yöneticileri ve bir çok örgüt üyesi ile irtibat içerisinde bulunduğu,



Şüpheli Ahmet Hurşit Tolon’un;



1- Şüpheli Ahmet Hurşit TOLON’ un planladıkları askeri müdahaleye karşı olduğunu düşündüğü Genelkurmay Başkanı Yaşar BÜYÜKANIT’ın, ailesi, akrabaları,özel hayatı,hatta hastalıklarını kişisel veri olarak kaydetmek suretiyle ,bu kişiyi yıpratma yönünde kullanmayı planladığı,



2- Sivil toplum kuruluşlarını örgütün stratejisi doğrultusunda yönlendirmek amacıyla,yukarıda detaylı olarak belirtilen dernek,platform ve buna benzer oluşumlar içerisinde aktif olarak yer aldığı,daha önce ifa ettiği görevin toplumdaki olumlu imajını kullanarak bu oluşumları örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirdiği,



3- Örgüt yöneticisi sanık İlhan Selçuk ‘un koordinasyonundaki gizli toplantılara iştirak ederek,örgütün belirlediği eylem planlarını uyguladığı,örgütün yöneticisi ve üyesi konumundaki kişilerle sık ve sürekli irtibatının bulunduğu,

Sonuç olarak,şüphelilerin TSK’deki görevleri sırasında, askeri müdahaleyi gerçekleştirmek için yaptıkları planlarda zorunlu unsur olarak öngördükleri sivil şahısların ve üniversitelerin sokağa dökülerek,kargaşa ve kaos ortamı meydana getirmek yönündeki hedeflerine ulaşmak için,emekli olmalarına müteakip sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçerek,bunların önemli bir kısmının yöneticisi konumuna geçtikleri ve bu oluşumları örgütün amaç ve stratejileri doğrultusunda yönlendirdikleri,böylece yasama ve yürütme organlarının ortadan kaldırılmasına yönelik askeri müdahaleye zemin hazırladıkları anlaşılmıştır.



Darbe planları neleri kapsadı?





YUKARIDA TAFSİLATLI OLARAK ANLATILAN TÜM DELİLER BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;



ERGENEKON SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ tarafından kurulan ve yönlendirilen Cumhuriyet Çalışma Grubu hazırladığı ve uygulamaya koyduğu darbe planları çerçevesinde;



1- Hilmi Özkök’ün istifası talebini içeren kendileri tarafından kaleme alınmış mektupları, muvazzaf askerler tarafından hazırlanmış görüntüsü verilerek Hilmi Özkök’e gönderilmek suretiyle onu baskı altına almaya çalıştıkları,



2- Darbe hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla emekli generallere mektup gönderdikleri,



3- Özden Örnek’ten ele geçirilen günlüklerden anlaşıldığı üzere, ulusal yayın yapan gazete ve televizyon sahiplerinin çağrılarak,iktidardaki hükumet aleyhine ve özellikle askerin hükumete bakış açısını sert mesajlarla topluma duyurulması amacıyla yayın yapılması için baskı yapıldığı ve bu yapılan baskılar sonucunda amaçlanan yayınların yapılmasının sağlandığı,



4 - Örgüt yöneticisi İlhan Selçuk’un ve örgüt üyesi Mustafa Balbay’ın talimatları ile Cumhuriyet gazetesinin örgütün amacı doğrultusunda bu yöndeki haberleri manşetten vermek suretiyle darbe hazırlıklarına katkıda bulunmaya çalıştıkları,



5- Ülkede kargaşa meydana gelmesini sağlamak amacıyla öğrencileri gösterilerle sokağa dökmeye çalıştıkları, bu amaçla bazı Rektörlerle görüştükleri, ayrıca Rektörlerden hükumete sert tepki göstermelerini istedikleri,bunun üzerine harekete geçen bazı rektörlerin Hükumet aleyhine sert açıklamalar yaptıkları, özellikle Ergenekon terör örgütü yöneticileri dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile İ.Ü. Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun bu organizasyonları yaptıkları, “Ordu göreve” yazılı pankartların asıldığı mitinglerde görüntü kayıtlarının bulunduğu,



6- Sendika yöneticileri ile irtibata geçerek, Hükumet aleyhinde sert açıklamalar yapılmasını sağladıkları, bu hususta düzenlenen toplantılara örgüt üyesi Mustafa Özbek’in iştirak ettiği ,



7- O dönem iktidarda bulunan hükumeti parçalayıp ülkeyi yönetmeyecek hale getirmek ve bunun sonucunda ülkede çıkacak kaosla darbeye zemin oluşmasını sağlamak amacıyla, örgüt üyesi İsmail Yıldız’a milletvekilleri hakkında araştırma yaptırdıkları ve bu yolla iktidar partisinden ayrılabilecek nitelikteki milletvekillerini tespit ettikleri, bu doğrultuda örgüt üyeleri Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur ve İsmail Yıldız’ın mecliste yer almayan bazı siyasi parti liderleri ile görüştükleri ve yapılan bu görüşmeyi kayda aldıkları,



8- Bu amaçla Bakanlar,milletvekilleri, üst düzey bürokratların siyasi görüşleri ve yaşam tarzları ilgili kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettikleri ,



9- Ayrıca,örgütün stratejileri arasında bulunan “Kıbrıs sorunun çözümsüzlüğe götürmek”amacına matuf olarak açıklamalar yaptıkları ,sivil toplum kuruluşlarını yönlendirmeye çalıştıkları ve böylece ülkenin dış politikasının olumsuz yönde etkileyerek siyasi istikrarsızlığı sağlamaya çalıştıkları, Mehmet Şener ERUYGUR un Kıbrıs Büyükelçisini makamına çağırarak bundan sonraki süreçte her talimatı kendisinden alacağını, Genelkurmay Başkanı çağırdığında kendisine basit bilgileri vereceğini, önemli husustaki bilgileri bizzat kendisine vermesi gerektiği şeklinde talimat verdiğinin ses ve görüntü kayıtlarından anlaşıldığı,



10- Örgüt üyesi Sinan Aygün vasıtasıyla, sanayi odalarını organize etmeye çalıştıkları, özellikle Sinan Aygün’ün teredütte olan Kuvvet Komutanlarını ziyaret ederek, örgütün stratejisi doğrultusunda TSK’yı göreve davet eden konuşmalar yaptığı ve bu düşüncenin yönlendirebileceği kitlelerin kanaati olduğu intıbaını uyandırmaya çalıştığı,



11- Darbe planları içerisinde yer alan Kuvvet Komutanlarının, uyguladıkları plana uygun olarak,yürütme organı üzerinde baskı uygulamak amacıyla Harp Okullarının eğitim dönemi açılış ve diploma törenlerinde sert ve toplumu geren açıklamalar yaptıkları,



12- Sahte kimlikli şahıslar tarafından yurt dışında hazırlanan “vatansever.info” isimli internet sitesini kurdurarak,C.Ç.G tarafından hazırlanan örgütün amaçları doğrultusundaki haber ve yayınlar yapmak suretiyle , kamuoyunu olumsuz yönde yönlendirmeye çalıştıkları,



13- Ergenekon terör örgütü yöneticisi İlhan Selçuk,örgüt üyeleri Mustafa Balbay,Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur’un çoğu kez Şener Eruygur’un makamında gizli toplantılar yaptıkları, burada eylem planını görüştükleri,özellikle İlhan Selçuk’un içinde yer aldığı 9 Mart 1971 de darbe teşebbüsü ile ilgili tecrübelerini aktararak dikkat edilmesi gereken hususlarda tavsiyelerde bulunduğu, İlhan Selçuk’la Şener Eruygur ve diğer asker kökenli örgüt üyeleri arasındaki irtibatı ve haberleşmeyi Mustafa Balbay’ın sağladığı,



14- Bu dönemde ”Ulusal Birlik Hareketi”ni kurdurarak,kendilerine yakın sivil toplum kuruluşlarını tek merkezden yönetmeye çalıştıkları,özellikle ADD ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nı Cumhuriyet Çalışma Gurubunun belirlediği strateji doğrultusunda yönlendirdikleri,



15- C.Ç.G’nun planları arasında yer alan “sendikaların manipüle edilmesi”stratejisine uygun olarak,özellikle örgüt üyesi Mustafa Özbek’in başkanı olduğu sendika ile kendileri ile birlikte hareket edecekleri yönünde tespitler yaptıkları bazı sendikaları amaçlarına uygun olarak yönlendirdikleri ,

Tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.

Yukarıda tafsilatlı olarak izah edildiği üzere, yapılan planlar, kuvvet komutanlarının bu plana uygun hamleleri, Rektörler, sivil toplum kuruluşları, medya patronları,bazı sendika başkanları ve etkili sanayi odalarının başkanları ile kurulan koordinasyon , darbe çalışması içinde yer alan kişilerin ifa ettikleri kamu hizmetinin, sonucu elde etmeye elverişli nitelikte olması hususları gözönüne alındığında, gerçekleştirmesi planlanan darbenin tüm hazırlık hareketlerinin tamamlandığını,eylemsel nitelikte çalışmaların başladığını, ancak,dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün stratejik yaklaşımları ve ellerinde olmayan nedenlerle şüphelilerin neticeyi gerçekleştiremedikleri,asker kökenli şüphelilerin emekli olmalarına müteakip,özellikle askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri ,bu kapsamda,özellikle örgütün ülkede kaos ve istikrarsızlık ortamı oluşturma amacına matuf olarak,sivil toplum kuruluşlarını yönlendirmek için daha önce irtibatta oldukları,dernek ve platformların yönetimlerinde yer aldıkları ve burada örgütün belirlediği amaçlara uygun gösteri ve eylemleri organize ettikleri,neticeden asker kökenli örgüt mensuplarının ,askeri müdahaleye zemin hazırlamak amacıyla görevleri sırasında yaptıkları planları,yakalandıkları tarihe kadar uygulama koydukları ve böylece eylemlerinin temadi ettiği sonucuna varılmıştır.



HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Soruşturmada gelinen bu aşamada,Ergenekon terör örgütü ile irtibatı tespit edilemeyen 2003-2004 yılı HK Kuvvetleri komutanı İbrahim FIRTINA, Deniz Kuvvetleri Özden ÖRNEK ve KKK Aytaç YALMAN’ın,görev yaptıkları dönemde Ergenekon terör örgütü yöneticileri ile birlikte iştirak ettikleri eylemler ile ilgili evrak tefrik edilmiştir.

5237 sayılı TCK’ da “Yasama organına karşı suç” başlığı altında düzenlenen 311. maddesinde TBMM’ yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’ nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.” ,

5237 sayılı TCK’ nda “Hükümete Karşı Suç” başlığı altında düzenlenen 312. maddesinde “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.” hükümleri yer almaktadır.



Yasada belirtilen suçların maddi unsuru cebir, şiddet ve suçu işlemeye teşebbüs (kalkışma) olduğu anlaşılmaktadır. Suç bu haliyle bir tehlike suçudur. Bu bakımdan, kastedilen neticeyi meydana getirme tehlikesi bulunan fiiller teşebbüs niteliğini taşır. Kısacası, suçun işlenmesine yönelik icra hareketlerine başlanması “teşebbüs” için yeterlidir.Teşebbüs ile suç tamamlanmış sayılmaktadır. Aksi düşüncenin kabulü halinde,bu tür eylemlere kalkışan kimselerin sonucu elde etmesi halinde,hukuk sitemini de değiştirebilecek güce sahip bulunabileceklerinden,yargılanmaları ve cezalandırılmaları mümkün olmayacaktır.

Ayrıca,Yasada öngörülen “cebir” maddi ve manevi anlamda kullanılmıştır. Cebir, failin amacına ulaşmak için kullanabileceği tüm meşru olmayan yöntemleri ifade etmektedir. Yani, cebir, keyfi, meşru olmayan hileli hareketlerde olabilir. Kaldı ki, cebir suçun unsuru değil niteliğidir.

Suçun manevi unsuru ise, suçun bilerek ve isteyerek işlenmesidir.



Tüm bu açıklamalar ışığında;



Ergenekon Terör Örgütü üyesi şüphelilerin TSK’ da görev yaptıkları dönemde, TSK’ninaskeri müdahaleye zemin oluşturmak için çalışma ve planlar yaptıkları, bunu yukarıda da açıkça belirtildiği şekilde eyleme döktükleri, bu eylem ve faaliyetlerinin yine örgütün amacına uygun olarak emekli olduktan sonra sivil hayatta da devam ettirdikleri, kısacası faaliyetlerini, yakalandıkları tarihe kadar sürdürdükleri, bu nedenle planların yapılıp uygulama konulduğu dönem olan 2003-2004 yıllarında yürürlükte bulunan765 sayılı Yasanın 147. maddesinin somut olaya uygulanmasının mümkün olmadığı, temadi eden eylemlerinin TCK’ nun 311,312 maddeleri kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda tafsilatlı olarak anlatıldığı üzere ,şüphelilerin, asker veya emekli olduğu dönemlerde TSK’nin müdahalesi için yaptıkları planlar ,uyguladıkları stratejiler ve planların eyleme dönüştürülmesi ile TCK.311ve 312 maddelerinde belirtilen suçların tamamlanmış olduğu sonucuna varılmıştır.



