'Suça İtilen Çocuklar' 16 Haziran'da Meclis'te

T24-



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Batman Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine, aynı gün tamamlanamaması durumunda Perşembe ve Cuma günleri de devam edilecek.





Teklif, Adalet Alt Komisyonunda görüşülerek, rapora dönüştürülen ve aynı konuda düzenleme içeren Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile birleştirilerek ele alınacak.





Alt Komisyon, söz konusu tasarıyı ilgili kanun teklifleri ile birleştirerek görüşmüştü. Alt komisyon raporu, Nisan ayı başından bu yana Adalet Komisyonunda bulunuyor.