-SUÇ VARSA SORUMLU BENİM İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin görülen davanın sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, ''Seminerin sevk ve idaresini ben yaptım. Kaynağının, temelinin nereden geldiğini açıklayabilecek durumdayım. Suç isnadı varsa bana yapılmalı. Arkadaşlarım suçlu değillerdir'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, geçen celseye katılmayan bazı sanıkların kimlik tespitleri tamamlandı. Duruşmada söz alan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve diğer bazı sanıkların avukatı Ahmet Koç, Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesine dikkat çekerek, yargıçların yıllardır ''Adalet mülkün temelidir'' yazısı altında adalet dağıtmaya çalıştığını söyledi. Ancak bu davalarda mahkemenin yürütme tarafından baskı altına alınmaya çalışıldığını savunan avukat Koç, ''İktidarın eylem ve söylemleriyle mahkeme siyasallaşmıştır. Emekli ve muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetlerinin sayın mensupları adalet arayışına gelmişlerdir. Ancak bağımsız ve tarafsız olması gereken yargıçların maddi ve manevi baskı altında oldukları izlenimi verilmektedir'' dedi. Koç, müvekkili Tümgeneral Gürbüz Kaya'nın yanı sıra Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ve Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu'nun terfilerinin YAŞ tarafından onaylanmasına karşın yürütme tarafından açığa alındıklarını ifade ederek, bunların idarenin baskı yapma çalışmaları olduğunu öne sürdü. Eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt'un görevden alınmasının ''Özel yetkili mahkeme içinde başka özel yetkili bir mahkeme mi kuruluyor?'' sorusunu akla getirdiğini anlatan Koç, mahkemenin diğer üyelerinin de tarafsızlığını yitirdiğini düşündüklerini belirterek, ''Bu yargıçların tarafsız ve bağımsız olacaklarından şüpheye düşmekteyim. Tarafsızlıklarını yitirmiş oldukları endişesi, adalet ve yargıya güveni sarsar. Üye hakimlerin çekilmelerini talep ediyorum'' diye konuştu. Koç, iddianamenin özetlenerek okunmasını istediklerini ifade ederek, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın önceki duruşmada talep ettiği askeri bilirkişi bulundurma isteminin yerinde olacağını anlatarak, ''Duruşmada söylenecek askeri terimlerin ne anlama geleceği konusunda Genelkurmay Başkanlığı ya da Kara Kuvvetleri Komutanlığının göndereceği bilirkişinin hazır bulundurulmasını talep ediyoruz'' dedi. -GÖREVSİZLİK TALEBİ- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli de müvekkilinin atılı suçu işlediği iddia edilen dönemde kuvvet komutanı olarak görev yaptığını dile getirerek, bu nedenle Örnek'in yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanması gerektiğini bildirdi. Avukat Eskiyerli, mahkemenin görevsizlik kararı vermesi gerektiğini, bu taleplerinin geri çevrilmesi durumunda iddianamenin tekrar edilen bölümlerini atlanarak okunmasını talep etti. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına avukatı Hasan Fehmi Demir de müvekkilinin 2003-2005 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunu anımsatarak, Fırtına'nın isnat edilen suç tarihi itibariyle komutan olduğunu belirtti. Mahkemenin görevli olmadığını ifade eden avukat Demir, yetkisizlik kararı verilerek davanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istedi. Sanık avukatlarından Metin Çetinbaş da suç tarihi itibariyle kuvvet komutanı olan sanıkların bulunduğunu dile getirerek, yargılama yerinin yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi olduğunu kaydetti. Başka suçtan tutuklu olan Albay Dursun Çiçek de suçlamaların ve iddiaların kişilerin şahsıyla ilgili olmadığını belirterek, ''Suçlamalar rütbeli olarak görev yaptığımız resmi kimliğimizle ilgilidir. Suçların askeri mahalde işlendiği belirtilmiştir. Davanın askeri mahkemeye gönderilmesini talep ediyorum'' dedi. Albay Dursun Çiçek de Anayasa ve askeri mahkemelerin kuruluşuyla ilgili kanuna ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre mahkemenin görevsiz olduğunu söyledi. -ÇETİN DOĞAN- Sanıklardan Çetin Doğan da iddianamede davanın temelinin CD'lere dayandırıldığını ifade ederek, ''Eğer seminerde işlenen bir suç varsa, başkanı bendim. O dönemde ordu komutanıydım. Seminerin sevk ve idaresini ben yaptım. Kaynağının, temelinin nereden geldiğini açıklayabilecek durumdayım. Suç isnadı varsa bana yapılmalı. Arkadaşlarım suçlu değillerdir'' diye konuştu. Doğan'ın bu konuşmasını, salonda bulunan izleyiciler alkışladı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken ise alkışlanmaması konusunda izleyicileri uyardı. Yaklaşık 10 dakika ara verilen duruşmaya, taleplerin alınmasıyla devam ediliyor. Bu arada, biri Ankara Barosundan, diğerleri İstanbul Barosu adına 8 avukat da gözlemci olarak duruşmayı izliyor.