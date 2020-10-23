Suç örgütüne liderliği yaptıklarına karar verilmişti; Altın Şafak yöneticisi Pappas tutuklamadan kaçıyor!

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Yunanistan'da neo-faşist ideolojiye sahip Altın Şafak Partisi'nin hakkında hapis cezası kararı çıkan yöneticilerinden biri tutuklamadan kaçtı.

Partinin başkan yardımcılarından Christian Pappas'a mahkemenin Altın Şafak'ın liderlerinin bir suç örgütü yönettiği yönünde karar vermesinin ardından 13 yıl hapis cezası verilmişti. Pappas'ın avukatı cuma günü neo-Nazi görüşleriyle tanınan yöneticinin teslim olmayacağını duyurdu.

Devlet televizyonunun aktardığına göre Pappas'ı bulmak için yapılan çalışmalar kapsamında 5 ev arandı ancak Altın Şafak yöneticisi henüz bulunamadı.

Pappas hakkında 2013 yılında rapçi Pavlos Fisas'ın öldürülmesinin ardından da tutuklama kararı çıkarılmış ancak parti yöneticisi yine kaçmaya çalışmıştı.

Pappas'ın babası 1967 darbesinin önde gelen isimlerindendi.