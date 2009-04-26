Suç makinesi yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 26 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli'nin Çivril, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Uşak'ın Banaz, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde işlediği 26 ayrı suçtan aranan Ahmet Erol (28), jandarma ve polis ekiplerince 8 aydır aranıyordu.



Polisle çatışmaya girmek suçundan da aranan Afyonkarahisar Çay nüfusuna kayıtlı Ahmet Erol'un (26) Denizli'ye bağlı Çivril'in Çıtak beldesinde bir arazide saklandığını belirleyen ekipler operasyon düzenledi.



Arazideki çadırda yakalanan Ahmet Erol'un gasp, silahlı saldırı, ev, oto, hayvan hırsızlıklarının yanı sıra yaklaşık 3 ay önce Çivril'in Kızılcasöğüt kasabasında, Çivril Emniyet Müdürlüğü'nde görevli sivil polislerle silahlı çatışmaya girdiği bildirildi.



Suçlarını itiraf ettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

