-SUÇ İŞLEYEN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK ZÜRİH (A.A) - 28.11.2010 - İsviçre'de yapılan referandumda suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi kabul edildi. Bugün yapılan referandum yüzde 53 oranında kabul gördü. 7,7 milyon nüfuslu İsviçre'de yaşayanların beşte biri yabancı kökenli. Kantonlarda yapılan ikinci referandumda, ''zenginlerden ek vergi alınması'' konusundaydı. Ek vergi İsviçre yurttaşlarınca reddedildi. Referandum konuları daha önceden seçmenlere posta yoluyla oy kullanma imkanı da tanıdı.