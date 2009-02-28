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Suç duyurusunda bulundu

Tilbe, Tatlıses ile yaşadığı gerginliğin ardından tehdit telefonları ve mesajları aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

28 Şubat 2009 02:00

Yıldız Tilbe, Tatlıses ile yaşadığı gerginliğin ardından tehdit telefonları ve mesajları aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Yıldız Tilbe: 'Sizin de artık birkaç kurşunluk hakkınız var' şeklinde mesajlar geliyor.

İbrahim Tatlıses ile girdiği polemik sonrasında, "Sizin de artık birkaç kurşunluk hakkınız var" şeklinde tehditler aldığını iddia eden sanatçı Yıldız Tilbe, Kadıköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Yıldız Tilbe, katıldığı televizyon programında İbrahim Tatlıses ile aralarında yaşanan gerginliğin ardından tehdit telefonları ve mesajları aldığı gerekçesiyle Kadıköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Avukatı Yusuf Kuvvet ile birlike adliyeye gelen Tilbe, müracaat savcısı Zafer Tekir'e şikayet dilekçesini verdi.

Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilbe, "Son günlerde aldığım tehdit telefonları ile ilgili olarak soruşturma yapılması için suç duyurusunda bulunduk. Numarası belli olmayan gizli telefonlardan tehditlerler alıyorum. Onların araştırılmasını istedik" dedi.

Tilbe, "Ne gibi tehditler alıyorsunuz?" sorusuna ise "Can güvenliğim ile ilgili. Biz de bu konuda gerekli müracaatımızı yaptık" şeklinde cevap verdi. "Belli bir şahıs var mı?" sorusuna ise Tilbe, "Şu anda belli bir şahıs üzerinde durmuyoruz. Telefon numaralarının araştırılmasını istedik. Can güvenliğini tehdit eden, 'Sizin de artık birkaç kurşunluk hakkınız var' şeklinde mesajlar geliyor. Bunları kimin gönderdiğini savcılığın araştırmasını istiyoruz" dedi. Tilbe ayrıca tehditlerin İbrahim Tatlıses olayından sonra ortaya çıktığını da belirterek, "Ondan önce hiçbir sorun yoktu" diye konuştu.

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