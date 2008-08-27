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Yaşam

Sübyancılar kısırlaştırılacak

İngiltere’de çocuk istismarı rahatsız edici boyutlara ulaşınca hükümet sübyancıları kısırlaştıracağını açıkladı

27 Ağustos 2008 03:00


İngiliz hükümeti pedofillerle (sübyancı) mücadelede ‘kısırlaştırma’ yöntemine başvurmaya hazırlanıyor.
Ülkede artan çocuk istismarı vakalarını önlemek için çeşitli caydırıcı yöntemlere başvuran İngiliz hükümeti, son olarak pedofilleri ‘kısırlaştıracaklarını’ açıkladı.
Sağlık eski Bakanı John Reid'in önerdiği uygulama çerçevesinde pedofillere testesteron azaltıcı ilaç verilecek. Deney aşamasında olan uygulama Newcastle Üniversitesi'nde görevli Prof. Don Grubin öncülüğünde yürütülüyor. Prof Grubin, “Cezalarının tümünü çekmiş suçlulara verilecek ilaç, aynı suçu tekrar işlememeleri için sadece bir önlem olacak. Sorulması gereken soru şu: Cezası bitmiş, tedavisi yapılmış kişilerin mi salıverilmesini istiyoruz, yoksa tedavisi yapılmamış kişilerin mi?” dedi.
İngiliz Gözaltı Merkezi ise, “Cinsel istismardan suçlu kişiler öncelikli olarak psikiyatr gözetiminde tedavi ediliyor. Bazı durumlarda hormon tedavisi ile de takviye yapılabilir” yazılı açıklama yaptı.(dha)

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