Subay üyeler askeri mahkemelerden çıkarılıyor

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, askeri mahkemelerin 3 askeri hâkimden kurulacağını ve subay üyenin bu mahkemelerden çıkarılacağını söyledi.





Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını TBMM Milli Savunma Komisyonu'na sunan Bakan Gönül, tasarı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bazı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 15 kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) değişiklik yapıldığını söyledi.





Yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren Gönül, Anayasa Mahkemesi'nin ''hâkim bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkeleri'' çerçevesinde verdiği, ''askeri mahkemelerin meslekten hâkimlerden kurulması'' yönündeki kararı dikkate alınarak, askeri mahkemelerin 3 askeri hâkimden kurulmasının hükme bağlandığını ve subay üyenin bu mahkemelerden çıkarıldığını bildirdi.





Gönül, yapılan başka bir düzenleme ile kurulla ve tek hâkimle bakılacak işlerin yeniden belirlenerek, subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalar ile ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlara ait davalar hariç olmak üzere, üst sınırı 5 yıla kadar hapis cezasını gerektiren davalara, tek hâkim tarafından bakılacağı yönünde düzenleme yapıldığını kaydetti.







Askeri okullardan çıkarılan öğrencilerden personel gideri alınmayacak







Gönül, askeri okullardan çıkarılan veya ayrılan öğrencilerden personel ve amortisman giderleri alınmaması konusunda da düzenleme yapıldığını belirtti.





Gönül, mayın arama ve temizleme faaliyetlerinin fiilen icrası sırasında malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerinin de ilgili kanun kapsamına alınarak, bu kişilerin maaşlarının da emsalleri gibi yükseltilmesine imkan tanındığını söyledi.







Gizli bilgi ve belgelerin incelenmesi







Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi dava dosyalarındaki gizli belgelerin başvuru sahiplerine incelettirilmemesinin, silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdiğini belirterek, ''Tasarıyla, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalarda gizli bilgi ve belgelerin taraf ve vekilleri tarafından incelenmesi ve idarece karartılan veya verilmeyen bilgi ve belgeler için taraf ve vekillerine itiraz imkanı tanınması amaçlanmıştır'' dedi.





Türk Silahlı Kuvvetlerinde eğitim ve öğrenim gören 16 yaşını tamamlamış tüm askeri öğrencilerin; uçuş, dalış ve paraşütle atlamalarından dolayı sakat kalmaları veya şehit olmaları halinde, 2629 sayılı Kanundan yararlanmalarının sağlanmasına yönelik düzenleme de yapıldığını kaydeden Gönül, iaşe, ibate ve diğer giderler dikkate alınarak, tasarıyla, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrenci maaşlarının artırıldığını bildirdi. Gönül, ''Eğer düzenleme kabul edilirse, 5. sınıf öğrencisinin 59 lira olan aylığı 467 liraya, 6. sınıf öğrencisinin 63 lira olan aylığı da 675 liraya yükseltilecektir'' dedi.





Bakan Vecdi Gönül, tasarıyla; subay, astsubay ve uzman jandarmalarda olduğu gibi uzman erbaşlara da mazeret izni verildiğini, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olan, gazi uzman erbaşların göreve devam edebilme imkanı tanındığını kaydetti.







750 lira tazminat







Gönül, ''Tasarı ile ayrıca, sözleşmeli subay ve astsubaylar ile uzman erbaşlar hakkında taban aylığı, kıdem aylığı veya yabancı dil tazminatı ödemelerinde uygulamada karşılaşılan tereddütler giderilmekte ve bu personele de 375 sayılı KHK'da düzenlenen 750 TL tutarındaki tazminatın, bir defalık ödenmesi sağlanmaktadır'' dedi.

