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Subay adaylarını artık resmen MİT soruşturacak

Subay adaylarının MİT soruşturmasına tabi tutulmasının 'Paralel Yapı' soruşturmasıyla bağlantısı olduğu iddia edildi

26 Ağustos 2015 13:00

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmenliği’nin 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yapılan değişiklikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kadro ve kuruluşlarında çalışacak subay adaylarını ve TSK’nın belirleyeceği diğer personeli MİT soruşturacak.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre MİT, subay adayları ve diğer personel ile ilgili güvenlik soruşturması yaparak dosya hazırlayacak. Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan ise “Eskiden de muvazzaf subaylar MİT soruşturmasından geçiriliyordu. MİT soruşturması yeniden yönetmeliğe konularak resmiyet kazandırılmıştır” dedi. Subay adaylarının MİT soruşturmasına tabi tutulmasının ‘Paralel Yapı’ soruşturmasıyla bağlantısı olduğu da iddia edildi.     

 

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