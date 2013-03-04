Şubat enflasyonunda hafif artış oldu; en yüksek düşüş giyim ve ayakkabıda

Enflasyon Şubat'ta TÜFE'de beklentinin hafif altında yüzde 0.30 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 7'ye geriledi. Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 42.43'lük artışla sivri biber oldu, en yüksek düşüş giyim ve ayakkabıda yüzde 6.36'yla gerçekleşti.



Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat'ta TÜFE 0.30 arttı, ÜFE yüzde 0.13 geriledi. CNBC-e anketinde TÜFE'de ortalama yüzde 0.38 artış bekleniyordu.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 7.03'e gerilerken, ÜFE'de yüzde 1.84'e indi. Çekirdek enflasyon yüzde 5.82 artış gösterdi.



Giyim ve ayakkabıda sert düşüş



TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle Şubat ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 1.01, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.89, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.83, lokanta ve otellerde yüzde 0.49, sağlıkta yüzde 0.43, eğitimde yüzde 0.34, konutta yüzde 0.25, haberleşmede yüzde 0.18 artış yaşandı. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.18, eğlence ve kültürde yüzde 0.63, giyim ve ayakkabıda yüzde 6.36 düşüş gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 16.31 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu konut (yüzde 10.31), lokanta ve oteller (yüzde 9.56), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 7.98) izledi.

Tarımda yüzde 2,56 artış



Sektörlere bakıldığında tarımda yüzde 2,56 artış, sanayide yüzde 0.64 düşüş meydana geldi.

Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.49 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.67 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 12.32 düşüş gerçekleşti.



Sivri biber zam şampiyonu



Şubat ayının zam şampiyonu yüzde 42.43'lük artışla sivri biber oldu. Onu yüzde 25.72'yle dolmalık biber, yüzde 14.17'yle patlıcan, yüzde 11.55'le nar, yüzde 9.02'yle tavuk eti, yüzde 8.15'le salatalık takip etti. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 14.13'le domates oldu.