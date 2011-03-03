-ŞUBAT AYININ ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Tüketici fiyatları bazında bakıldığında şubat ayında fiyatlarında en yüksek artış kaydedilen ürünlerin başında patlıcan, sivri biber, salatalık gibi sera ürünleri geldi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay yüzde 49,58 artışla patlıcan zam şampiyonu olurken, yüzde 42,34 ile sivri biber, yüzde 40,36 ile salatalık patlıcanı izledi. Şubatta aylık yüzde 0,73 oranındaki enflasyon (TÜFE) oranının üzerinde artış gösteren ürünlerin başında gelen gıda maddelerinden kuru soğanda yüzde 19,15, kabakta yüzde 12,55, margarinde yüzde 5,48, ayçiçek yağında yüzde 5,38, kahvede yüzde 4,71, tavuk etinde yüzde 4,39 artış kaydedildi. Aylık olarak en yüksek artış gösterilen ürünler sıralamasında gıda maddeleri dışında listeye giren ürünler ise yurtdışı turları, otomobil ve pamuk oldu. -KIŞLIK GİYSİLER UCUZLADI- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise mağazalarda devam eden indirimli satışların etkisiyle kışlık giysiler sıralandı. Buna göre, şubatta fiyatlar erkek kazağında yüzde 10,36, kadın kabanında yüzde 9,91, kadın botunda yüzde 9,69, çocuk kabanında yüzde 9,67, erkek paltosunda yüzde 9,27 düştü. Geçen ay fiyatı düşen gıda maddeleri ise yüzde 5,12 ile domates, yüzde 3,42 ile koyun eti, yüzde 2,26 ile sucuk, yüzde 1,39 ile yoğurt, yüzde 0,80 ile beyaz peynir oldu. TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ve düşen ürünler şunlar: EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN DEĞİŞİM ORANI EN AZ ARTAN VEYA DÜŞÜŞ DEĞİŞİM ORANI MADDELER (YÜZDE) GÖSTEREN MADDELER (YÜZDE) ------------------------- ------------- --------------------------- -------------- Patlıcan 49,58 Şehirlerarası otobüs ücreti 0,66 Sivri biber 42,34 Dolmuş ücreti 0,65 Salatalık 40,36 Pirinç 0,61 Kuru Soğan 19,15 Konserveler 0,58 Kabak 12,55 Çamaşır için temizlik ve bakım Margarin 5,48 ürünleri -0,31 Ayçiçek yağı 5,38 Tüpgaz -0,35 Kahve 4,71 Beyaz peynir -0,80 Yurtdışı bir hafta ve daha fazla LPG dolum ücreti -1,20 süreli turlar 4,67 Yoğurt -1,39 Otomobil (benzinli) 4,57 Sucuk -2,26 Tavuk eti 4,39 Koyun eti -3,42 Buğday unu 4,16 Erkek gömleği -4,52 Bal 3,74 Domates -5,12 Mercimek 3,08 Etek -6,84 Kuru kayısı 2,80 Erkek ceketi -8,37 Salça 2,58 Erkek paltosu -9,27 Mazot 2,52 Çocuk kabanı -9,67 Pamuk 2,31 Kadın botu -9,69 Bulgur 2,28 Kadın kabanı -9,91 Makarna 2,06 Erkek kazağı -10,36