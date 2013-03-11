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Ekonomi

Şubat ayında en çok Euro kazandırdı

Geçen ay en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,76 oranıyla euroda gerçekleşti

11 Mart 2013 15:21

TÜFE ve ÜFE'ye indirgendiğinde Şubat ayında en fazla reel getiriyi euro sağladı.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Şubat ayına ilişkin ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'' sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,76 oranıyla euroda gerçekleşti.

ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 0,65, ve mevduat faizi yüzde 0,59 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, İMKB 100 Endeksi yüzde 4,73, külçe altın yüzde 2 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 0,22 ve mevduat faizi yüzde 0,16 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, İMKB 100 Endeksi yüzde 5,13, külçe altın yüzde 2,42 oranında yatırımcısına kaybettiren finansal yatırım araçları oldu.

ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde İMKB 100 Endeksi 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

İMKB 100 Endeksi, 3 aylık değerlendirmede, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,82 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Külçe altın ise ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,27 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

6 aylık değerlendirmeye göre de İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,38 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde Amerikan Doları, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,29 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,55 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Öte yandan külçe altın yıllık bazda ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,52 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

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