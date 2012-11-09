Dinçer: Şubat ayında da öğretmen ataması yok

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, dün akşam düzenlenen Plan Bütçe Komisyonu'nda şubat ayı için öğretmen ataması yapmayacaklarını açıkladı.

Dinçer, bakanlığının 2013 bütçesine ilişkin görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin eğitim alanı açısından doğru adımlar attığını dile getiren Dinçer, bu adımların kısa, orta ve uzun vadede sonuçlarının alınacağına inandığını ifade etti.

"Biz toplumun farklı kesimlerinin taleplerini ister din, ister dil tercihleri itibariyle öğretmeyi esas alan bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz" diyen Dinçer, "Ücretli öğretmen sorununu çözmek üzereyiz" dedi.

Bakan'ın yaptığı konuşmadan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013 bütçesini oylanarak kabul edildiği belirtildi.