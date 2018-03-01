Şubat ayında 5 gazeteci tutuklandı

“Basına Yönelik Hak İhlalleri Raporu”nu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Gazeteciler en sıcak şubatı yaşadı. 120 gazeteci yargılandı” dedi.

Yarkadaş, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, “Basına Yönelik Hak İhlalleri Raporu”nun şubat ayı verilerini açıkladı.

AKP’nin gazeteciler üzerindeki baskısını artırdığını vurgulayan CHP’li vekil, “Şubat ayında da medyaya yönelik baskılar hız kesmedi. Şubat ayında, 24 gazeteci gözaltına alındı. 5 gazeteci tutuklandı. 13 gazeteci ise hapis cezasına çarptırıldı” dedi. İktidarın beş haber sitesine erişim engeli, bir habere ise yayın yasağı koydurttuğunu belirten Yarkadaş, Şubat’ta bir tiyatro oyununun yasaklandığı, bir TV kanalına ise para cezası verildiğini ifade etti. “Beş program ise yayın durdurma cezası aldı” diyen Yarkadaş, “Gazeteciler, sıcak bir Şubat geçirdi. Yargılananların içinde muhabir de var, gazete dağıtıcısı da... İktidar, eli muhalif gazeteye değen ya da gazete için emek veren hiç kimseyi affetmiyor” şeklinde konuştu.

Düşünce zincire vuruluyor!



Şubat ayında gazetecilerin yazdığı beş kitabın cezaevlerine alınmadığını da belirten Yarkadaş, “Demir parmaklıkları ve tel örgüleri aşamadılar” dediği kitapları, zincirlenmiş bir şekilde gazetecilere gösterdi. Gazeteci İsmail Saymaz, Ahmet Altan ve Nurcan Baysal’ın kitaplarının cezaevleri yönetimleri tarafından keyfi bir şekilde içeriye alınmadığını belirten Yarkadaş, “Düşünceye pranga vuran zihniyet, sadece dışarıdakileri değil, içeridekileri de de aynı haklardan mahrum bırakıyor” ifadesini kullandı. Rıza Zelyut’un ‘’Osmanlı’da Oğlancılık’’ adlı kitabının da keyfi bir şekilde ‘muzır neşriyat’ kapsamına alındığını belirten Yarkadaş, sansürün boyutunu anlatabilmek için, kitabı siyah poşet içinde gösterdi. AKP muhaliflerinin düşünceyi ifade özgürlüğü haklarının kısıtlandığını belirten Yarkadaş, “Ancak bu engelleme ve sansür, iktidar yandaşlarına hiç uğramıyor. AKİT TV’nin sorumsuz spikeri Ahmet Keser, TBMM’yi bombalayacağını söylemesine rağmen, iktidar buna göz yumuyor” dedi.

Hayat TV davasında 3’üncü duruşma

Öte yandan Kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu davasının üçüncü duruşması bugün görülecek. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor. Dava, Hayatın Sesi Televizyonu’nun aynı anda hem IŞİD, hem TAK, hem de PKK propagandası yaptığı iddiasıyla açılmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.55’te başlayacak davada Hayatın Sesi Genel ve Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin, Hayatın Sesi Televizyonu Ortakları Mustafa Kara ile İsmail Gökhan Bayram yargılanıyor.

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‘İnternete RTÜK denetimi’ medya özgürlüğünü kısıtlar

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, internet yayınlarını RTÜK denetimine alacak olan tasarı ile ilgili Türkiye’yi uyardı. Désir, internet yayınlarını RTÜK denetimine alan tasarıya ilişkin Prof. Dr. Yaman Akdeniz tarafından hazırlanan raporu Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdulhamit Gül’e gönderdi. Türkiye’de medya özgürlüğüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Désir, medyadaki çoğulcu sesin kısılmasından dolayı endişe duyduğunu da dile getirdi. “Türkiye’de basın özgürlüğü konusundaki gelişmeleri yakından izliyorum” ifadelerini kullanan Harlem Désir “Ülkenizde çok sesli medya alanının giderek daralması konusunda endişeliyim. Türkiye’de geleneksel yazılı basının üzerindeki baskıya bağlı olarak internet medyası habere ulaşmak ve farklı bilgiler almak konusunda ana platform haline geldi. Bu alanda yayın yapan mecralara yönelik kısıtlama girişimleri sadece özgür basına olan baskıyı artıracaktır” diye ekledi. Türkiye’de medyanın çoğulculuğunun korunması çağrısında bulunan Désir, tasarının bu hali ile kanunlaşmaması gerektiğini belirtti.