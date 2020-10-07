T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şubat ayında "24 vaka" bildiren Bakan Yardımcısı'ndan açıklama: Tarihler sehven yazıldı

"Basit bir yazım hatası"

07 Ekim 2020 19:30

Sağlık Bakanlığı ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının 11 Mart'ta görüldüğünü açıklamasına karşın Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin imzası olan bir makalede Şubat ayında Mersin'de Covid-19 tanılı 24 kişinin tedavi altına alındığı yazdı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve SES'ten konuyla ilgili tepkiler dile getirilirken, Birinci'den, "Tarihler sehven yazıldı" açıklaması geldi.

ETİKETLER

Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı Koronavirüsilk Koronavirüs vakasıilk KoronavirüsKoronavirüs vakaKoronavirüs vaka sayısıŞuayıp BirinciBakan YardımcısıMurat EmirŞuayip Birinci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24