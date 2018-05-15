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Ekonomi

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Ocak ayında işsizlik yüzde 10.8 olmuştu

15 Mayıs 2018 13:03

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan iş gücü verilerine göre işsizlik oranı Şubat ayında 10,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şubat dönemi işsizlik oranı yüzde 10,6 olurken, 1 yıllık dönemde işsizlikte 2 puanlık düşüş gerçekleşti. Geçen yıl şubat dönemi işsizlik oranı yüzde 12,6'ydı. 2018'in ocak ayındaki işsizlik göstergesi ise yüzde 10,8'di. 

Şubat ayında genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19'a düştü. Burada da 1 yıllık dönemde yüzde 4,3'lük bir düşüş gerçekleşti.

Şubat dönemi tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,5 olurken, düşüş yüzde 2,4  olarak gerçekleşti. 

Şubat dönemi itibarıyla Türkiye'deki işsizlerin sayısı 3 milyon 354 bin olarak gerçekleşti. İşsiz sayısında 1 yılda 546 bin kişilik bir azalma oldu; ocak ayından şubat ayına bir aylık dönemde de işsizler 55 bin kişi azaldı.

Şubat döneminde kamuda istihdam yüzde 4,4 artarken, kayıt dışı çalışanların oranı da yüzde 32,2 oldu.

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