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Ekonomi

Şubat ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 13 azaldı

Şubat ayı ihracatı 10 milyar 495 milyon dolar oldu

01 Mart 2015 13:19

TİM verilerine göre, şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 10 milyar 495 milyon dolar oldu. TİM verilerine göre, son 12 aylık ihracat yüzde 1,7 artışla 155 milyar 14 milyon dolara yükseldi.    

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bir otelde düzenlenen toplantıda, şubat ayı ihracat verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 10 milyar 495 milyon dolar oldu.

Yılın ilk iki ayında toplam ihracat yüzde 6,7 gerileme ile 22 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,7 artışla 155 milyar 14 milyon dolara yükseldi.

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