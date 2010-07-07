-SUBAŞI: SENDİKA PROVOKASYONLA KARŞI KARŞIYA GAZİANTEP (A.A) - 07.07.2010 - DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer Subaşı, ''sendikamız, planlı ve programlı bir şekilde provokasyonla karşı karşıya kalmıştır'' dedi. Subaşı, sendika yöneticileri ile birlikte, bir süre önce bazı işçilerin sendika binasını işgal edip, taşkınlık yaratmasına ilişkin olarak sendika binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, işçilerin kışkırtılarak bu eylemi yapmış olduklarını ileri sürdü. DİSK'e, kurulduğu 1967 yılından bugüne kadar işçilerin sahip çıktıklarını dile getiren Subaşı, ''gerektiğinde işçiler sendikaları için canlarını siper etmişlerdir. İşçi sınıfı bugün bazı kazanımlar elde etmişse, bu haklarda DİSK'in mücadelesi ve damgası vardır. DİSK Tekstil Sendikası da işçi hak ve çıkarları için gözünü budaktan esirgemeyen, iş kolumuzun delikanlı sendikasıdır'' diye konuştu. Subaşı, işçilerin haklarını almak için mücadele veren DİSK'e karşı bazı işçilerin kışkırtılmasına tepki göstererek, şunları anlattı: ''Çemen Tekstil'de başlayan grevi sona erdirdik, ama sorunlar bitmedi. Çünkü işveren greve katılan ve greve katılmayan işçileri yan yana çalıştırmak istemiyordu. Grevden dönen işçileri bir başka iş yerine vermek için direndi, ama sözleşmeye koyduğumuz madde gereğince yer değiştirmedi. Bu arada 'sendikada görev verirseniz örgütlenmeye yardımcı olurum, profesyonel siyasetten bıktım' diyen EMEP yöneticisi Mehmet Türkmen'i örgütlenme uzmanı olarak 16 Nisan 2010 günü işbaşı yaptırdık. Bu arada işveren grevdeki olaylarla ilgili olarak haklarında savcılığa dava açtığı 12 üyemizi, 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesini dayanak göstererek işten attı. Mehmet Türkmen eylem yapmayı önerdi. Biz, sendika olarak eylem yapın ama iyi planlayın, tazminatsız olarak başka işçiler atılmasın dedik. Bu görüşümüz eylemden kaçış olarak değerlendirildi. Fabrika önünde 4-5 saatlik eylem yapıldı. Sendika olarak işten atılan 12 üyemiz için dava açma harçlarını da ödeyerek hem işe iade davası, hem bir yıllık sendikal tazminat davası, hem de iş güvencisi yasasına göre boşta geçen günlerin ücretleri için dava açtık ve bu dava halen devam ediyor. Ama, Mehmet Türkmen, her gün eylem yapmak için büyük çaba sarf ediyordu. Maceraperest hareketlerine ancak 44 gün dayanabildik. 44 gün boyunca sendikaya 44 saat bile gelmeyip maaş alan bu şahıs, 10 kişiyi örgütleyerek sendikaya karşı kin ve nefret yaymaya başladı. Sendikamız, planlı ve programlı bir şekilde provokasyonla karşı karşıya kalmıştır. Ellerindeki TV ve gazeteyle karalama kampanyasını sürdürüyorlar.'' -'ÇEMEN TEKSTİL İŞVERENİ İNTİKAM DUYGUSU İLE HAREKET EDİYOR''- Çemen işvereninin de sendikalarına karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğunu iddia eden Subaşı, "Sendikamızın 74 günlük grevi nedeniyle Çemen Tekstil firması işvereni de sendikamıza karşı intikam duygusu ile hareket ediyor" dedi. DİSK Tekstil Bölge Temsilcisi Nihat Bencan da DİSK'e karşı yapılan yapılan provokasyonlara da sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.