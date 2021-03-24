Suavi, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı

Sanatçı Suavi, sosyal medya hesabından Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Suavi, ailecek durumlarının iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Eşim covit (+) çıkmıştı ve ben kızımla (-) dim. Ancak aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür (+) olarak takılıyorum. Merak eden dostlarım için; Gerçekten iyiyiz ve 3-5 güne cov(arız)-it(i) Sevgiler, Teşekkürler.”

Suavi’nin eşi Gönül Yılmaz Saygan da Suavi’nin koronavirüse yakalanmasını, “Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü” ifadeleriyle duyurdu.