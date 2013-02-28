Suat Kılıç: Gençlik kampı ve treninde kız ve erkekleri ayırdığımız doğru!

“Gençlik Treni” projesinde kız-erkek ayrımı yaptıklarını anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, “Çocuklar geceyi trende geçiriyor, yataklı tren olmasından dolayı. 200 kişilik, kompartımanlar arası geçişin müsait olduğu bir trende güvenliği sağlayamam” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, gençlik kampları, trenleri ve etkinliklerinde “kız-erkek ayrımı uygulamasıyla” ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Kılıç’ın konuşması TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı: “Bu konuda biraz dertliyim, 20-30 civarında yazılı soru önergesi cevaplandırdım. Gençlik Treni var, 200 genç aynı anda bu trene binebiliyor. İzmir’den Efeler Treni çıkıyor, yol güzergâhındaki millî, manevi mekânlara uğrayarak Ankara’ya kadar geliyor. Çocuklar, geceyi trende geçiriyor, yataklı tren olmasından dolayı. Kompartımanlar arasında geçişin mümkün ve müsait olduğu bir trende ben, bunun güvenliğini sağlayamam. Her bir gençlik kampına katılan genç için de güvenlik taraması yaptırmak, yaptırabilmek, sosyo-psikolojik durumunu bilebilmek, değerlendirebilmek mümkün değildir. Pedagoglarla da, eğitimcilerle de, velilerle de konuştuk, odaklanma grupları belirledik. Burada bir yanlış olduğu kanaatinde değilim.

Hakikati yalanlama

Gençlik kamplarında, gençlik trenlerinde, vesaire, gençlik etkinliklerinde kız ve erkek gençlerimizi ayrı ayrı dönemler halinde kamplara almaya başladığımız doğrudur. Bir hakikati burada yalanlayacak değilim. 10 bin olan kamplara katılan genç sayısını geçen yıl, bir yılda yaptığımız hamleyle 200 bin rakamına ulaştırdık. 200 bin sayısının 100 bini kız. Ailelerine karşı bir mesuliyetimiz var. 200 bin gencimizin duygusal ve psikolojik gelişimlerine yönelik bir mecburiyetimiz ve mesuliyetimiz var. Bakan olarak kampları kız ve erkek birlikte yapmak gibi bir mesuliyetim yok. Aileler son derece memnun. Bilakis, ailelerin, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında da gençlerin, kızlar ve erkeklerin sosyal alanlarda bile ayrı olarak eğitim, öğretim ve barınmalarına devam etmeleri yönünde talepleri var.