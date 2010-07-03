'Suarez'in eli Tanrı'nın eliydi!'

T24 - Uruguay teknik direktörü, Gana ile oynadıkları yarı final maçının uzatmasının 2. yarısının son dakikasında topu elle kontrol edip penaltıya neden olan, ancak Ganalı Gyan'ın penaltıyı kaçırması ile takımını yarı finale taşıyan isim olan Suarez'e 1 maçtan fazla ceza verilmemesi gerektiğini, yaptığı hareketin refleks olduğunu açıkladı.



Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez, Gana ile yapılan çeyrek final maçında kaleye giden topu eliyle kestiği için kırmızı kart gören Luis Suarez için, ''Yarı finalde Hollanda'yı yenersek, final maçında oynamasına izin verilmeli'' dedi.



Tabarez, Gana'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten ve penaltı atışları sonucunda 4-2 yendikleri maçta, 120. dakikada bilerek topu eliyle kesen ve kırmızı kart gören Suarez'e, bir maçtan fazla ceza verilmemesi gerektiğini savundu. Tabarez, yarı finaldeki Hollanda maçında forma giyemeyecek Suarez'e 2 maç ceza verilmesinin ''abartılı'' olacağını kaydetti.



Suarez'in hareketinin, ''doğal bir refleks'' olduğunu ifade eden Tabarez, Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye attığı golden sonraki açıklamasına atıfta bulunarak, ''Suarez'in eli, Tanrı'nın ve Meryem Ana'nın eliydi. Uruguaylılar bunu böyle gördü'' dedi.



Arjantinli Maradona, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile yapılan çeyrek final maçında, eliyle attığı golü ''Tanrı'nın eli'' olarak tanımlamıştı.



Normalde doğrudan kırmızı kart gören oyuncuya, centilmenlik dışı harekette bulunmadığı takdirde tek maç ceza veriliyor. Fair-play'in çok önemli olduğunu söyleyen FIFA yetkilileri, Suarez'e bir maçtan fazla ceza verilebileceğini ifade etmişlerdi.



03.07.2010 17:37:06



