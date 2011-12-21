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Spor

Suarez'e 8 maç ceza LONDRA (A.A)

21 Aralık 2011 04:06

-Suarez'e 8 maç ceza LONDRA (A.A) - 20.12.2011 - İngiltere Futbol Federasyonu, Liverpool'un Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'e 8 maç oynamama ve 40 bin sterlin para cezası verdi. Premier League'de 15 Ekim'de oynanan ve 1-1 sona eren Liverpool-Manchester United maçının ardından, konuk ekibin siyahi oyuncusu Patrice Evra, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Suarez'in kendisine yönelik ırkçı sözler söylediğini ileri sürmüştü. Evra'nın iddialarını inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı futbolcuyu 8 maçtan men ederken, 40 bin sterlin de para cezası vermeyi kararlaştırdı. Suarez, kararın açıklanmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, ''Bugün, ben ve ailem için çok zor ve acılı bir gün. Destekleriniz için teşekkürler'' değerlendirmesinde bulundu. Yıldız futbolcunun arkasında duran Liverpool, karar için ''sürpriz'' yorumunu yaparken, Suarez'in karara 14 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

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