Sualtı sporlarında Avrupa ve dünya şampiyonu olan isimlere ödüller verildi

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Avrupa ve dünya şampiyonu olan sporcuları, Sualtı Sporları Onur Gecesi\'nde bir araya getirdi.

Bayrampaşa Titanic Hotel\'de düzenlenen organizasyonda TSSF eski Başkanları Taylan Uygur, Tunay Gürsel, Atilla Baykal, Mehmet Saim İzci, Harun Sevinç ile Sualtı Hokeyi, Sualtı Ragbisi, Paletli Yüzme, Serbest Dalış gibi branşlarda Uluslararası alanda başarılara imza atan milli sporculara ödüller verildi.

Onur Gecesi ve ödül töreninde konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutlayarak başlayan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özgen, 2016 yılından bu yana elde edilen başarıları hatırlatarak, \'\'Sporcularımız 2016 yılı Ekim ayından bu yana kadar birçok branşta yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Bu gece burada bulunmamızın nedeni bu başarı tablosunu tüm kalbimizle alkışlamak ve mimarlarına teşekkür etmek. Onur gecemizde kutladığımız bu tarihi başarıların arkasında olan antrenörlerimiz, kulüpler ve sporcu aileleri, bu başarıların hepsinde sporcular kadar sizler de pay sahibisiniz. Ümidimiz; Uluslararası alanda bu başarıların 2018 yılından sonra da devam etmesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilatı\'na ve sponsorumuza çok teşekkür ediyorum\'\' dedi.

Uluslararası alanda şampiyonluk yaşayan sporcu ve milli takımlar şu şekilde:

SUALTI HOKEYİ A MİLLİ TAKIMI:

23 Mart-02 Nisan 2016 tarihlerinde Güney Afrika Stellenbosch\'da düzenlenen CMAS Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası\'nda Dünya İkinciliği.

21-27 Ağustos 2017 tarihlerinde Macaristan Eger\'de düzenlenen CMAS Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası\'nda Avrupa Şampiyonluğu.

SUALTI HOKEYİ GENÇ MİLLİ TAKIMI:

14-22 Temmuz 2017 tarihlerinde Avustralya Hobart\'ta düzenlenen CMAS U23 Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası\'nda Sualtı Hokeyi Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonluğu.

PALETLİ YÜZME MİLLİ SPORCUSU ÖMER FARUK SAYDAM:

04-11 Temmuz 2016 tarihlerinde Fransa\'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası\'nda 100 metre Suüstü Dünya Şampiyonluğu ile paletli yüzme tarihinde ilk dünya şampiyonluğu.

Saydam, bu yarışmalarda 50 metre dip ve 50 metre Suüstü kategorilerinde de Dünya Üçüncülüğü.

PALETLİ YÜZME MİLLİ SPORCUSU AYŞE CEREN YEŞİLBAŞ:

02-06 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusya Tomsk\'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası\'nda 1500 metre Suüstü Dünya Şampiyonluğu, 400 metre Suüstü ve 800 Metre Suüstü Dünya İkinciliği.

PALETLİ YÜZME MİLLİ SPORCUSU MUHAMMED EMİN BAY:

04-11 Temmuz 2016 tarihlerinde Fransa\'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası\'nda 6 bin metre Açık Su Dünya Üçüncülüğü.

02-06 Ağustos 2017 tarihlerinde Rusya Tomsk\'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası 6 bin metre Açık Su Dünya Şampiyonluğu.

1500 metre Suüstü ve 800 metre Suüstünde Dünya İkinciliği.

SERBEST DALIŞ MİLLİ SPORCUSU ŞAHİKA ERCÜMEN:

02-09 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya Kaş\'ta düzenlenen CMAS 2. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası\'nda Sabit Ağırlık Paletsizde Dünya İkinciliği ve Sabit Ağırlık Çift Palet Dünya Üçüncülüğü.

SERBEST DALIŞ MİLLİ SPORCUSU DERYA CAN:

02-09 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya Kaş\'ta düzenlenen CMAS 2. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası\'nda Sabit Ağırlık Mono Palet Dünya Üçüncülüğü.

SUALTI RAGBİSİ GENÇ MİLLİ TAKIMI:

11-13 Kasım 2016 tarihlerinde Norveç\'te düzenlenen Sualtı Ragbisi U21 Avrupa Şampiyonası\'na ilk kez katılan Sualtı Ragbisi Genç Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.

SUALTI HOKEYİ GENÇ MİLLİ TAKIMI:

14-22 Temmuz 2017 tarihlerinde Avustralya Hobart\'ta düzenlenen CMAS U23 Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası\'nda Sualtı Hokeyi Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu.

(FOTOĞRAFLI)