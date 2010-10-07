-SU ÜRÜNLERİ AVINDA YASAK ALANLAR GENİŞLETİLDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Ticari ve Sportif Amaçlı Su Ürünleri avcılığında, yasaklı alanların kapsamı genişletildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ''2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ '' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Akdeniz'deki yer yasaklarına, Mersin ilinde, Anamur ilçesi, Karaağan burnu merkezde kalacak şekilde 1 millik sahil şeridinde ve Kızılliman mevkii Arap burnu ile Gökçevlik mevkii arasında, kıyıdan 200 metre mesafe içerisinde her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasağı eklendi. Ege'de de Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç, dönem boyunca su ürünleri avcılığı yasak olacak. Gökova körfezinde ise Akbük limanında, Akyaka'da, Çamlı Limanında, Boncuk Koyu-Karaca limanında, İngiliz Limanında (Değirmen Bükü), Bördübet limanında çeşitli koordinatlarda her türlü üretim vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaklandı. Dolanan ağların (drift-net) kullanımı dönem boyunca, uzun mesafe göç eden türlerin (kılıç, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos (tulina), gobene (tombik)) avcılığında kullanılan modifiye edilmiş dolanan ağların kullanımı ise 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yasak olacak. Bu türleri avlamak için kullanılacak modifiye edilmiş ağların il/ilçe müdürlüklerine tespit ettirilmesi ve tespit sonrası ibraz edilecek belgeye istinaden avcılık İzin Belgesinin alınması zorunlu tutuldu. Monofilament (tek kat) misina ağlarının kullanımı 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren yasak olacak. Boy ve ağırlık yasaklarında yapılan değişikliğe göre de 20 santimetreden küçük çipura, 125 santimetreden küçük kılıç ve 11 santimetreden küçük sardalya avlanması yasak kapsamına alındı. Denizlerde yapılan avcılıkta, avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça yüzde 5 nispetinde müsaade edilecek. Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça yüzde 15'i nispetinde hedef dışı avlara müsaade edilecek. Arızi olarak avlanan ürünün tek olması halinde bu limitler dikkate alınmayacak.