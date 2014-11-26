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Dünya

'Şu uçağa bir el atın'

Rusya'da soğuk hava nedeniyle fren balataları donan uçağa yolcular el attı

26 Kasım 2014 22:00

Rusya'da Sibirya seferi yapmak üzere olan uçağın fren balataları soğuk hava nedeniyle donunca, yolcular inip uçağı arkadaşından iterek havalandırmaya çalıştı.

BBC Türkçe'deki habere göre, Rusya'nın Igarka kentinden kalkış yapma hazırlığındaki uçak, hava sıcaklığının -52 dereceye düşmesi nedeniyle havalanamadı. Çoğu vardiyalı işçi olduğu belirtilen yolcular da, evlerine dönüş saatleri gecikmesin diye uçağın havalanması için arkadan itme teklifinde bulundu. Katekavia havayollarına ait uçak daha sonra havalandı ve güvenlik bir şekilde Krasnoyarsk'a indi.

Batı Sibirya toplu ulaşım dairesinde görevli yetkili Oksana Gorbunova, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre, hava sıcaklığı -52 dereceye düştü ve uçağın iniş takımındaki fren balataları park halindeyken dondu" dedi.

Gorbunova, "Çekici, uçağı taksi yoluna çekemedi. Yolcular da, uçağın gövdesine zarar verebileceği için yasak olmasına rağmen uçağı arkadan iterek yardım etmeye karar verdi" diye konuştu.

Savcılar, havaalanının, havayolları şirketinin, mürettebatın veya yolcuların herhangi bir uçuş güvenliği kuralını delip delmediğini soruşturuyor.

Kuzey Kutup dairesinin yaklaşık 161 kilometre kuzeyinde bulunan Igarka'da ortalama sıcaklık genellikle -30 derece oluyor. Yılda yaklaşık 100 bin yolcu ağırlayan havaalanını çoğunlukla Kutup bölgelerindeki petrol ve doğalgaz yataklarında çalışan işçiler kullanıyor.

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