Su tasarrufu eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, yeni öğretim yılının ilk haftasında suyun tasarruflu ve bilinçli kullanımına yönelik eğitim çalışmalarına öncelik verilmesini istedi.



Çelik, yayımladığı "Suyun Tasarruflu Kullanımı" konulu genelgede, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın kimi bölgelerindeki gibi Türkiye'de de yağış yetersizliği nedeniyle kuraklık baş gösterdiğine dikkati çekti.



Su ve su kaynaklarının israf edilmeden, tasarruflu bir şekilde kullanılması, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakılabilmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çelik, "Bu amaçla, 2008-2009 öğretim yılının ilk haftasında bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının bütün sınıflarında uygun görülecek ders saatlerinde suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılmasına yönelik eğitim çalışmalarına öncelik verilecektir" dedi.



Bu kapsamda "yaşamın temel kaynağı su" ve "su kirliliği" konularında etkinlikler düzenleneceğini bildiren Çelik, konuların okul yönetimimin koordinesinde, ilköğretim okullarında hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerinde sınıf ve branş öğretmenleri, orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında ise kimya, biyoloji ve coğrafya öğretmenleri tarafından işleneceğini kaydetti.

