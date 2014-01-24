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Yaşam

Su sıçratan otobüse ateş açtı, bir çocuk yaralandı!

Gaziantep'te, üzerine su sıçrattığı için halk otobüsüne ateş ettiği ileri sürülen kişi, bir çocuğu bacağından yaraladı

24 Ocak 2014 10:57

Gaziantep'te bir kişi üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle halk otobüsüne ateş açtı. Ateşte, otobüste bulunan 7 yaşındaki çocuk bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 35 yaşındaki Yaşar Bay'ın kullandığı 27 H 0226 plakalı özel halk otobüsüne, Karşıyaka Mahallesi Korutürk Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle tabancayla ateş etti.

Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, otobüste bulunan 7 yaşındaki Gülbahar Demir, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Yolcuların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Demir'i Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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