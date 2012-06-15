Su satıcısı metrobüs yoluna atladı: 7 yaralı!

Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan metrobüs, Mecidiyeköy'de aniden yola giren bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüste bulunan yolcular sağa sola savrularak yerlere düştü. Kazada 7 kişi yaralandı.

Zincirlikuyu-Avcılar seferini yapan 34 sefer sayılı metrobüs, Mecidiyeköy durağına yakın bir mesafede bir anda yola atlayan Emrah Değerli (26) isimli kişiye çarptı.

Metrobüsün ön camına başı çarptıktan sonra yola savrulan kişi, ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle metrobüs ani fren yaptı.

Ayakta bulunan bazı yolcular sağa sola savrularak çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yolcular ve metrobüs sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslar yaralıları alarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada yaralanan yolcular, metrobüse çarpan kişinin trafikte su sattığını, koşarak bir anda metrobüsün önüne atladığını ileri sürdü.

Kazayla ilgili üstlerine telefonla bilgi veren Metrobüs şoförü de; “yolda su satan arkadaşımız aniden önüme atlayınca tabi bizimde 40-50 kilo metre süratımız olduğundan ani fren yapmamıza rağmen yola atlamış durumdaydı. Zaten vurulan yer belli. Vurunca arkadaşımız düştü. Yaralandı" diye konuştu.

Kaza yapan metrobüste bulunan yolcular başka metrobüslere aktarıldı. Metrobüs şoförü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.